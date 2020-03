Coronavirus: après des vacances au nord de l'Italie, vous êtes de retour en Belgique? Les autorités vous demandent d'être attentifs

L'Italie a dépassé le millier de cas de contamination au nouveau coronavirus et enregistré 29 morts, dont huit en 24 heures, dans trois régions du nord du pays, a annoncé la Protection civile samedi. Depuis le début de l'épidémie, il y a une semaine, 1.128 personnes ont été testées positives au virus. Mais 52% d'entre elles ne présentent pas ou peu de symptômes de cette pneumonie virale, selon la Protection civile.

Sur son site internet dédié à l'épidémie du coronavirus, le SPF Santé Publique met en garde les Belges qui reviennent de vacances au nord de l'Italie. "Les autorités demandent une attention particulière aux voyageurs de retour des régions de Lombardie, d’Emilie-Romagne et de Vénitie. Il s’agit des régions où le virus COVID-19 circule actuellement. Les personnes qui se sont rendues dans une de ces régions doivent porter une attention accrue aux symptômes tels que la fièvre, la toux et un état grippal et contacter leur médecin par téléphone si un de ces symptômes se manifeste", peut-on lire.

"Grâce à cette vigilance et aux efforts conjoints, nous pouvons garantir que nous pourrons détecter et isoler des cas possibles de corona en Belgique très rapidement", précisent les autorités.

Pour rappel, voici les symptômes qui doivent vous alerter:

- Fièvre (prenez votre température deux fois par jour)

- Toux

- Essoufflement ou difficulté à respirer

- D’autres symptômes précoces à surveiller : frissons, courbatures, mal de gorge, mal de tête, diarrhée, nausées, vomissements et écoulement nasal

La fièvre peut ne pas être présente, surtout chez les sujets très jeunes, âgés, avec un système immunitaire affaibli (personne greffée ou prenant des médicaments agissant sur le système immunitaire) ou ayant pris un médicament pour diminuer la fièvre.

Des gestes simples doivent être réalisés pour éviter la propagation de l'épidémie: se laver les mains régulièrement et soigneusement, éternuer dans un mouchoir en papier (ou dans le pli du coude), éviter de serrer des mains et rester à la maison si vous vous sentez malade.

