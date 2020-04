Coronavirus: après un décès, le virus est-il toujours présent sur le corps?

Le coronavirus en Belgique suscite toujours de nombreuses questions qui nous sont envoyées via le bouton orange Alertez-nous. Ce midi dans le RTL INFO Bienvenue, Amélie Schildt répond à vos interrogations.

"Après un décès, le virus est-il toujours présent ?", nous demande Adrien.

On sait que quand une personne décède du coronavirus, il y a des mesures très strictes qui sont prises autour de la dépouille. Par exemple, il n’y a pas d’exposition du corps du défunt lors des cérémonies funéraires.

Alors pourquoi tant de précautions ? Quand on décède du coronavirus, on reste porteur de la maladie. Le corps reste porteur même si on ne respire plus. On ne sait pas exactement combien de temps, mais certainement quelques jours. Et donc tout est mis en place pour éviter les contacts. Que ce soit pour le personnel qui œuvre autour de la dépouille, comme pour la famille. C’est pour ça qu’aucun contact n’est possible.

Le professeur Jean-Luc Gala, chef de clinique à Saint-Luc, nous explique que ce sont en fait les mêmes mesures que celle qu’on prend quand une personne est décédée de l’Ebola. Les deux maladies n’ont rien à voir, mais dans les deux cas, le corps peut être contagieux. On évite donc à tout prix les contacts. Un proche pourrait être tenté d’embrasser le défunt. Ce sont des mesures de précaution.

