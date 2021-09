Coronavirus - Augmentation de 6% des contaminations, mais recul des hospitalisations

(Belga) Le nombre de nouvelles admissions de patients atteints du coronavirus continue de diminuer mais les contaminations augmentent de 6%, selon les derniers chiffres publiés mardi matin par l'institut de santé publique Sciensano.

Les nouvelles infections ont légèrement augmenté, de 6%, au cours des sept jours allant du 11 au 17 septembre, pour atteindre 2.065 en moyenne par jour. Au total, plus de 1,2 million de personnes ont été contaminées par le virus en Belgique depuis mars 2020. Entre le 14 et le 20 septembre, une moyenne de 59,4 patients Covid-19 ont été hospitalisés chaque jour, un chiffre stable par rapport à la semaine précédente. Actuellement, 728 personnes (+4%) sont encore hospitalisées des suites du coronavirus, dont 222 (-1%) sont dans des unités de soins intensifs. Entre le 11 et le 17 septembre, 47.200 tests ont été effectués en moyenne quotidiennement, soit 14% de plus que la semaine précédente. Le taux de positivité est de 4,8% et celui de reproduction est de 0,98, ce qui signifie que l'épidémie est en déclin. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 245 sur 14 jours, un chiffre stable. Durant cette même période, une moyenne de 5,7 personnes sont décédées chaque jour à cause du Covid-19, soit un recul de 29%. Au total, plus de 25.500 personnes sont mortes en Belgique depuis le début de la pandémie. Entre-temps, 86% de la population adulte a reçu au moins une première injection d'un vaccin contre le coronavirus et 84% ont été complètement vaccinés. (Belga)