Coronavirus aux Pays-Bas: près de 24.000 nouvelles infections, quatrième record quotidien consécutif

Entre mercredi matin et jeudi matin, 23.680 tests positifs au coronavirus ont été enregistrés aux Pays-Bas, soit le quatrième record quotidien consécutif, a signalé jeudi l'Institut national de la santé publique et de l'environnement (RIVM).



Les jours précédents, l'institut a fait état de près de 20.800 tests positifs mercredi, d'un peu plus de 20.200 mardi et de quelque 19.200 lundi.