Coronavirus: baisse de 15 à 20% de la vente d'antibiotiques en un an

C'est une des conséquences positives de la crise sanitaire. Les ventes d'antibiotiques ont baissé entre 15 et 20% entre l'hiver 2020 et l'hiver 2021. Ce qui signifie moins d'infections, et donc une meilleure résistance de l'organisme. Explications.

De nombreuses boîtes d'antibiotiques sont restées dans les officines depuis l'épidémie de coronavirus. Jusqu'à 20% de ventes en moins. Il y a moins de maladies grâce aux gestes barrières.

Nicolas Echement, porte-parole de l'industrie pharmaceutique belge expliquait dans notre RTLINFO 13H ce phénomène: "Le fait de se laver les mains, d'utiliser des gels hydroalcooliques et d'avoir des masques et moins de contacts physiques évite la transmission de maladies..."

La prise d'antibiotiques crée une certaine résistance de certaines bactéries aux médicaments.

Jean-François Collet, directeur de microbiologie à l'institut de Duve, détaille ce phénomène: "Elles ont acquis des outils qui leur permettent de résister à l'antibiotique. Et vous prenez une bactérie résistante à un antibiotique et une autre bactérie résistante à un autre antibiotique, elles peuvent se refiler aussi les bons tuyaux et elles peuvent se refiler les outils qui vont leur permettre de résister aux deux ans antibios".

La diminution de la consommation d'antibiotiques ces deux hivers derniers est-elle une bonne nouvelle dans la lutte contre les bactéries résistantes?

Jean-François Collet est plus nuancé: "Mon avis est que ça peut avoir un positif mais je ne me réjouis pas trop vite parce que peut-être que ça va avoir un petit effet qui pourrait nous avantager à l'avenir mais ceci dit le fait que les bactéries sont résistantes aux antibiotiques de plus en plus et bien, cela n'a pas changé..."

La bataille contre les bactéries résistantes va donc se poursuivre en trouvant de nouveaux antibiotiques des virus capables de tuer ces bactéries ou de nouveaux vaccins. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de morts dus à la résistance aux antibiotiques pourrait dépasser le nombre de décès liés au cancer d'ici 2050.