Le magazine Reporters (19h45, RTL-TVI) propose ce vendredi soir une immersion dans les services des urgences de deux hôpitaux wallons, la Clinique du MontLégia à Liège et l'Hôpital de Nivelles.

Nous avons suivi des soignants. Leur quotidien, c'est le coronavirus et la bataille qu'ils mènent pour sauver ceux qui en sont atteints. Et parfois eux-mêmes se retrouvent patients dans leur propre hôpital. C'est le cas de Benedetta, aide-soignante au MontLégia, suspectée d'être atteinte par le Covid-19. Elle est très en colère.

"J'ai deux petites filles, je pense beaucoup à elles, mais aussi à mes parents et à mes soeurs", dit-elle. "On a quand même une petite boule au ventre... Si on est là, c'est avant tout pour les gens... On fait les choses avec passion, mais on vient travailler, on est dans le Covid, on rentre, on pense Covid... Mais si je dois dire quelque chose, c'est qu'on voit encore beaucoup trop de personnes dans les rues. Je comprends que le confinement n'est pas facile, mais c'est pas possible, on ne se rend pas compte. Qu'ils viennent à l'hôpital pour se rendre compte de ce qui passe. On ne joue pas avec la vie des gens comme ça, je trouve ça honteux".

