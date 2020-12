Dans le cadre de la crise sanitaire de coronavirus, l'impact est encore très fort sur de nombreux secteurs, notamment le tourisme, en Belgique. Une initiative s'est mise en place pour visiter Bruxelles avec son smartphone. Les commentaires du guide sont virtuels mais l'expérience est bien réelle.

A nouvelle situation, nouveau format: c'est à deux pas de la Grand-Place que le point de départ de la visite dans les rues du centre de Bruxelles commence. Au programme: histoire et friandises. Un outil est indispensable: une tablette ou un smartphone et une connexion internet.

"Nous ne travaillons plus depuis mars. On a eu un petit répit au mois de septembre et puis tout s'est arrêté à nouveau. On s'est dit que ce n'était pas possible et qu'on devait réagir et on a monté cette visite qui amène les gens sur le terrain", a expliqué Alain Debaecke, guide touristique, au micro de nos journalistes Halima Moane Salhi et Steve Damman.

Une balade sonore en immersion, pour apprendre des anecdotes historiques sur les fêtes et les bâtisses de la Ville. Une visite guidée virtuelle pour petits et grands.

L'avantage d'un guide touristique qui n'est pas présent physiquement: les visiteurs gèrent leur temps comme ils l'entendent. Autre avantage en cette période de crise sanitaire: constituer un groupe n'est plus nécessaire. Depuis le lancement de la plateforme il y a une semaine, le public semble être au rendez-vous. "On nous a appelés pendant tout le confinement pour nous demander si on ne pouvait pas organiser des visites. Effectivement, des groupes ne peuvent plus sortir mais avec cette formule, c'est tout à fait envisageable", a encore indiqué Alain Debaecke.

Question budget: comptez 8 euros par personne. Une fois votre place achetée en ligne, vous recevez un lien, valable durant 7 jours.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce dimanche 13 décembre ?