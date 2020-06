La fabrication de masques wallons est sur les rails. Basée à Fleurus (Hainaut) et initialement spécialisée dans les filtres à air, la société Deltrian International a lancé ce mercredi matin sa production de masques chirurgicaux, mais aussi des masques à destination des citoyens. Du 'made in Wallonia'.

Deux types de masques sont produits au sein de la société Deltrian International: les blancs sont destinés aux citoyens et les bleus, les masques chirurgicaux, pour le personnel soignant.

Quatre millions de masques sont déjà réservés pour le personnel soignant de Wallonie. Un nombre qui permet à la Région de tenir trois mois. Aujourd'hui, la capacité de production est estimée à 60 millions par an, mais ce chiffre pourrait doubler dans les prochains mois et atteindre 90 ou même 120 millions, selon les besoins.

Il aura fallu seulement deux mois à cette entreprise basée à Fleurus (Hainaut) pour commencer la production. La première livraison est déjà prévue demain/jeudi, a assuré Jurgen Alexius, directeur général de Deltrian International, à nos journalistes Fanny Linon et Aline Lejeune.

Dans son contrat avec la société Deltrian International, la Wallonie a réservé une capacité supplémentaire de 5 millions de masques par mois. Une production susceptible d'être activée d’urgence en cas de deuxième vague.

Pour lancer cette filière de production wallonne, la Région et Deltrian ont créé, pour un investissement de 250.000 euros, une entité juridique - Newco - dont la Wallonie détient 49%. Un prêt de 750.000 euros a également été octroyé par la Société Régionale d'Investissement de Wallonie (SRIW) et la Société wallonne de gestion et participations (Sogepa), deux outils financiers wallons.