La Belgique a un niveau record du nombre de décès liés au coronavirus. Aujourd'hui, nous en sommes à 16.460 morts. C'est beaucoup plus que certains pays ayant la même population comme le Portugal: près de 4.300, soit près de 4x pire. Comment l'expliquer?

"Je crains que cela s'explique par le timing, par le phasage des crises", a indiqué Frank Vandenbroucke, vice-Premier ministre, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI). "Nous avons eu une première vague avec beaucoup de décès (environ 10.000) ainsi qu'une 2e vague terrible. La somme de tout ça fait qu'actuellement nous déplorons 16.460 décès. La première vague a aussi touché les maisons de repos et de soins, mais la 2e est pire que la première (un virus plus 'meurtrier', ndlr). J'espère que le Portugal échappera à ça, je ne sais pas mais j'espère".

Il ne faut pas oublier de prendre en compte la densité de population de notre pays: 374 habitants par km² alors que le Portugal compte 112 hab./km², soit... trois fois moins. De plus, nous avons procédé à un comptage plus large lors de la première vague: toutes les personnes suspectées d'être décédées du Covid-19 étaient comptabilisées dans les statistiques. Enfin, les mesures ont parfois été prises un peu plus tard en Belgique que dans les autres pays européens (port du masque obligatoire dans les transports publics à partir du 4 mai en Belgique, dès le 27 avril en Allemagne).

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce dimanche 29 novembre ?