Coronavirus - BILAN BELGE: plus de 1000 décès au total, 90% avaient plus de 65 ans

Le coronavirus en Belgique fait l'objet d'un rapport sanitaire quotidien réalisé par l'institut de santé publique belge (Sciensano) à partir de la collecte d'informations auprès des hôpitaux du pays.

L'institut de santé publique belge (Sciensano) a communiqué ce jeudi 2 avril en fin de matinée le bilan sanitaire du coronavirus en Belgique pour les dernières 24 heures.

Cas confirmés

Nouveaux cas: 1384

Total à ce jour: 15348 testés positivement

60.000 tests réalisés à ce jour

Hospitalisations

584 nouvelles hospitalisations au cours des dernières 24 heures.

363 sorties d'hôpital

5366 personnes hospitalisées en ce moment dont 1144 aux soins intensifs (+56)

1145 lits disponibles aux soins intensifs. Taux d'occupation: 52%

Décès

183 nouveaux décès

Total: 1011 (40% avaient plus de 80 et 90% avaient plus de 65%)

CORONAVIRUS EN BELGIQUE - Répartition des décès par tranche d'âge

SURVEILLANCE DE LA MORTALITÉ (TOUTES CAUSES CONFONDUES)

La surveillance de la mortalité (toutes causes confondues) est basée sur les données du Registre National. Depuis le début de la surveillance de la grippe en octobre 2019, le nombre observé de décès (toutes causes confondues) dans la population belge se situe dans la fourchette prévue. Il y a un délai d’environ trois semaines pour obtenir des données significatives de surmortalité. Depuis le 1er février 2020, la moyenne journalière des décès reste stable avec 321 décès par jour en Belgique.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: RÉPARTITION DES CAS CONFIRMÉS PAR PROVINCE

(% de la population de cette province)

Anvers 2045 (0,11%)

Limbourg 1902 (0,21%)

Flandre Orientale 1778 (0,11%)

Bruxelles (est une région pas une province) 1717 (0,14%)

Flandre Occidentale 1762 (0,14%)

Brabant flamand 1644 (0,14%)

Hainaut 1627 (0,13%)

Liège 1408 (0,13%)

Brabant wallon 421 (0,10%)

Namur 417 (0,08%)

Luxembourg 347 (0,12%)





CORONAVIRUS - LE DIRECT

Pas de déplacements à la Côte pendant les vacances de Pâques

Le gouverneur de Flandre occidentale Carl Decaluwé demande aux touristes et aux personnes disposant d'une seconde résidence à la Côte de ne pas rallier le littoral lors des vacances de Pâques qui arrivent. La police va augmenter les contrôles, a-t-il averti jeudi sur les ondes de la VRT-radio.

Les possibilités de consultations vidéo élargies à d'autres spécialités

Les patients pourront à présent bénéficier de consultations vidéo avec de nouveaux prestataires de soins, annonce mercredi le cabinet de la ministre de la Santé publique, Maggie De Block. Il s'agit des psychiatres, psychologues, dentistes, logopèdes, kinésithérapeutes, sages-femmes, diététiciens, ergothérapeutes et éducateurs en diabétologie. L'INAMI a donc adapté certaines règles de l'assurance soins de santé en conséquence.

Le Ministre Goffin fait le point sur les voyageurs belges à l'étranger

Le Ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin (MR) a communiqué sur l’évolution quotidienne de la situation des Belges à l’étranger. La Belgique a organisé plus de 25 vols de rapatriement. "Face à la crise sans précédent induite par les mesures restrictives liées au Covid-19 dans de nombreux pays, la coopération européenne permet à de plus en plus de Belges de rentrer chez eux", se réjouit le Ministre Goffin.

Neuf Wallons sur dix ont réduit leurs déplacements

Les mesures de restriction des déplacements sont globalement bien respectées puisque neuf Wallons sur dix se déplacent - beaucoup - moins en voiture depuis le 18 mars, a annoncé l'Institut pour la sécurité routière Vias jeudi par communiqué. Il annonce également qu'un travailleur sur deux fait actuellement du télétravail.

La barre des 10.000 tests par jour atteinte "d'ici la fin de la semaine"

La capacité de tests pour dépister le Covid-19 "s'élèvera à environ 10.000 d'ici la fin de la semaine", assure mercredi le cabinet du ministre Philippe De Backer, en charge de la taskforce consacrée à l'approvisionnement en dispositifs médicaux dans le cadre de la crise du coronavirus. D'ici quelques jours débuteront également 20.000 tests dans les maisons de repos.

Les tests vont commencer dans les maisons de repos à la fin de la semaine

À partir de la fin de cette semaine, les résidents des maisons de repos qui présentent des symptômes de Covid-19 pourront être soumis au test, fait savoir mercredi le cabinet du ministre Philippe De Backer. Au total, plus de 20.000 tests devraient être effectués dans les maisons de repos de tout le pays.

La CSC dépose un préavis de grève dans les recyparcs

La CSC Services publics appelle à la grève à partir du 6 avril prochain et ce, pour une durée d'un mois dans tous les recyparcs wallons, apprend-on mercredi. C'est l'annonce d'une probable réouverture (partielle) des parcs à conteneurs la semaine prochaine qui a échauffé les esprits.

Deux milliards d'euros de pertes pour les agences de voyages en Belgique

Les agences de voyage belges chiffrent leurs pertes jusque mi-avril à 2 milliards d'euros en l'absence de réservation. La plupart des consommateurs préfèrent reporter leurs vacances, car ils souhaitent absolument partir après la mise en confinement, rapporte De Tijd jeudi.

"La consommation d'eau a chuté de 8% en une semaine à Bruxelles"

"En une semaine, on a enregistré une baisse de 8% de consommation d'eau à Bruxelles suite au ralentissement de l'activité", affirme jeudi dans L'Echo Laurence Bovy, CEO de Vivaqua.

La police de Bruxelles-Ouest a sanctionné près de 1.500 infractions aux mesures Covid-19

La zone de police Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg) a dressé, depuis le 18 mars, 1.368 amendes administratives pour non-respect des mesures liées au Covid-19 et 78 procès-verbaux pour la mise en danger de la santé publique, a indiqué mercredi en fin de journée la zone de police. Elle a de plus identifié 20 récidivistes, parmi lesquels deux seront jugés rapidement dans le cadre de l'approche graduelle du parquet de Bruxelles.