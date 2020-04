Coronavirus - BILAN BELGE: la situation est "quasiment sous contrôle", mais "il faut maintenir nos efforts"

Le coronavirus en Belgique fait l'objet d'un rapport sanitaire quotidien réalisé par l'institut de santé publique belge (Sciensano) à partir de la collecte d'informations auprès des hôpitaux du pays.

L'institut de santé publique belge (Sciensano) a communiqué ce lundi 6 avril en fin de matinée le bilan sanitaire du coronavirus en Belgique pour les dernières 24 heures. "Certains indicateurs sont aujourd'hui en train de s'améliorer ou de stabiliser, notamment en ce qui concerne le nombre de personnes qui doivent être hospitalisées, et notamment aux soins intensifs. Il pourrait s'agir d'un "effet du week-end", parce que parfois les chiffres sont un peu moins importants, on l'a déjà vu par le passer, mais de manière générale, on s'oriente vers une stabilisation", a indiqué Emmanuel André, porte-parole interfédéral de la crise du Covid-19.

"Il faut absolument maintenir nos efforts"



"Il faut garder à l'esprit que cette stabilisation se fait à un niveau d'intensité et de travail dans les hôpitaux et dans d'autres lieux, notamment les maisons de repos", rappelle Emmanuel André. "Le travail est extrêmement important. Il faut absolument maintenir nos efforts, nous voyons des résultats, mais ces efforts doivent être maintenus encore un certain nombre de semaines, pour que nous puissions revenir à un niveau acceptable. Ne perdez pas à l'esprit que la situation dans les hôpitaux aujourd'hui reste extrêmement intense, et qu'il faut maintenir nos efforts même si les signaux positifs auraient tendance à vous inciter à relâcher vos efforts, ce ne doit pas être le cas aujourd'hui", a ajouté le porte-parole.

"Nous allons, ensemble, pouvoir en sortir"

Benoît Ramacker, porte-parole du Centre de crise, a rappelé que les mesures étaient aujourd'hui d'application depuis 26 jours déjà. "On pouvait avoir des inquiétudes, puisque vu les vacances de Pâques, et vu le soleil, on sait que c'est long, et que les gens ont peut-être envie de se changer les idées. Maintenant, on remarque que plus les gens respectent, plus ça fonctionne, et je pense que chacun a compris cela. C'est presque devenu une routine, mais c'est une routine qui est nécessaire, de respecter ces règles de santé publique", précise-t-il au micro RTL INFO.

Le porte-parole estime que ces mesures que nous avons adoptées portent maintenant leurs fruits: "La situation en ce moment est quasiment sous contrôle, et c'est en grande partie grâce à cet investissement solidaire que nous avons tous porté depuis le début. Mais on doit poursuivre", estime-t-il. Par "sous contrôle", Benoît Ramacker décrit une situation en tout cas "gérable au niveau des hôpitaux": "Il reste des capacités même si c'est dur dans certains hôpitaux où la situation est très difficile, mais de niveau global au niveau belge, le plan d'urgence au niveau des hôpitaux fonctionne pour soulager les hôpitaux pour lesquels c'est plus dur".

Le porte-parole a noté que différentes formes de solidarité très fortes se sont tissées au sein de la société. "De telles actions de solidarité signifient énormément en ces temps incertains. Cela montre que nous sommes tous résilients, que notre société est résiliente, et que nous allons, ensemble, pouvoir en sortir".

BILAN SANITAIRE

(Vaut pour les dernières 24 heures)

Hospitalisations

Entrées : 420

Sorties : 235

5.840 personnes hospitalisées en ce moment dont 1.257 aux soins intensifs (- 4). 984 personnes doivent être assistées pour respirer (-11).

Décès

Nouveaux décès: 185

60 en Flandre, 80 en Wallonie et 45 à Bruxelles

Total: 1.632

80% des personnes décédées l'ont été à l'hôpital et 20% en dehors d'un établissement hospitalier. Comme il n'y a pas de test, ces 20% de décès concernent des cas suspects de coronavirus. La plupart sont des personnes très âgées.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: RÉPARTITION DES DÉCÈS PAR TRANCHE D'ÂGE





Cas confirmés

Nouveaux cas: 1.123

Parmi lesquels 686 en Flandre, 262 en Wallonie et 137 à Bruxelles. L'information n'est pas déterminée pour 38 cas.

Total à ce jour: 20.814

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: RÉPARTITION DES CAS CONFIRMÉS PAR PROVINCE

(% de la population de cette province)

Anvers 2747 (0,147%)

Limbourg 2607 (0,297%)

Flandre Orientale 2409 (0,158%)

Bruxelles (est une région pas une province) 2352 (0,194%)

Flandre Occidentale 2303 (0,191%)

Brabant flamand 2223 (0,192%)

Hainaut 2183 (0,162%)

Liège 1796 (0,162%)

Brabant wallon 565 (0,14%)

Namur 630 (0,127%)

Luxembourg 635 (0,22%)