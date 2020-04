Coronavirus - BILAN BELGE: 205 nouveaux décès, pour la 1ère fois le nombre total de patients hospitalisés en baisse

Le coronavirus en Belgique fait l'objet d'un rapport sanitaire quotidien réalisé par l'institut de santé publique belge (Sciensano) à partir de la collecte d'informations auprès des hôpitaux du pays. Les chiffres des nouveaux cas confirmés, entrées et sorties d'hôpital et décès permettent d'avoir une vue sur l'évolution de l'épidémie dans notre pays.

L'institut de santé publique belge (Sciensano) a communiqué ce mardi 7 avril au matin le bilan sanitaire du coronavirus en Belgique pour les dernières 24 heures.

Cas confirmés

Nouveaux cas confirmés: 1209

A ce jour, un total de 23 403 cas confirmés ont été rapportés.

Le nombre de personnes dépistées ne reflète toutefois pas le nombre réel de personnes infectées par le coronavirus en Belgique, car seules les personnes les plus sérieusement touchées sont dépistées.

Hospitalisations

Entrées: 487

Sorties: 524

5688 personnes hospitalisées en ce moment (-324) dont 1276 aux soins intensifs (+16).

1 008 patients nécessitaient une assistance respiratoire.

Décès

Nouveaux: 205

Total: 2240

La situation semble s'approcher de ce qu'on peut appeler un pic ou un plateau, les prochains jours nous diront vers quel type de scénario nous allons

"Comme les chiffres le montrent aujourd'hui, la situation semble s'approcher de ce qu'on peut appeler un pic ou un plateau. Les prochains jours nous diront vers quel type de scénario nous allons. Le nombre de personnes hospitalisées est en baisse. C'est un signe encourageant des effets des efforts que nous avons tous réalisés. Mais la situation dans les hôpitaux et les maisons de repos restent difficiles. Il est donc important de maintenir les efforts que nous faisons. Nous sommes conscients de la situation précaire dans les maisons de repos avec des conditions de travail souvent difficiles pour le personnel que nous remercions", a commenté Emmanuel André lors de la conférence de presse.

Malgré la météo ensoleillée et la période de vacances, la population belge semble globalement respecter l'interdiction des déplacements non essentiels. D'après une analyse récente du trafic des données, 70% des Belges continuent à passer un maximum de leur temps au sein de leur commune. "Cela montre peut-être que, après quelques semaines, chacun d'entre nous a pu adapter sa vie quotidienne et professionnelle aux règles mises en place pour notre santé publique", a déclaré Benoît Ramacker, porte-parole du Centre de crise.

