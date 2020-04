Coronavirus - BILAN BELGE: 190 nouveaux décès, 189.000 tests au total

L'épidémie de coronavirus en Belgique fait l'objet d'un rapport sanitaire quotidien de l'institut de santé publique. Celui-ci dresse le bilan des dernières 24 heures ainsi que le bilan total des cas confirmés, hospitalisations, décès, précisant aussi la répartition géographique, par tranches d'âge et par sexe.

L'institut de santé publique belge (Sciensano) a communiqué ce vendredi 24 avril au matin le bilan sanitaire du coronavirus en Belgique pour les dernières 24 heures. Les autorités indiquent que le pic semble avoir été atteint le 12 avril.

Hospitalisations

Entrées: 210

Sorties: 322

4355 personnes sont hospitalisées en ce moment (-170).

Au total, 970 patients sont pris en charge aux soins intensifs (-23).

681 patients ont besoin d'être ventilés (-22).

Cas confirmés

Nouveaux cas confirmés: 1497 (633 en homes)

Total: 44293

(Le nombre de personnes dépistées ne reflète toutefois pas le nombre réel de personnes infectées par le coronavirus en Belgique, car seules les personnes les plus sérieusement touchées sont dépistées).

Décès

Nouveaux: 190 (91 décès ont été enregistrés à l'hôpital et 97 recensés en maisons de repos. Parmi ceux-ci, 36 confirmés par un test de laboratoire)

Pour la Flandre, aucun décès dans les centres de soins résidentiels n'a été signalé en raison d'un problème technique Les notifications des décès peuvent avoir un délai de quelques jours.

Total: 6679

(Les décès hospitaliers sont notifiés par les hôpitaux et concernent uniquement les décès de Covid-19 confirmés avec test PCR. Les décès extra-hospitaliers (maisons de repos, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès confirmés et possibles. Les décès possibles concernent des patients qui n'ont pas été testés pour le Covid-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. C'est le cas de la grande majorité des personnes qui décèdent en dehors du cadre hospitalier).