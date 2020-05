Coronavirus - BILAN BELGE: 107 nouveaux décès, encore 144 patients de moins à l'hôpital

L'institut de santé publique belge (Sciensano) a communiqué ce vendredi 8 mai au matin le bilan sanitaire du coronavirus en Belgique pour les dernières 24 heures. Notre pays a enregistré 108 nouveaux patients hospitalisés et 107 nouveaux décès, ont indiqué le Centre de crise et le SPF Santé publique lors de leur point presse quotidien. "Nous suivons particulièrement deux indicateurs pour suivre l'épidémie: l'absentéisme au travail et l'évolution des consultations pour syndromes grippaux, et les tendances actuelles sont positives", a commenté Yves Van Laethem, nouveau porte-parole interfédéral. Au total, 508 patients sont toujours aux soins intensifs.

Hospitalisations