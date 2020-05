Coronavirus - BILAN BELGE: 25 nouveaux décès, des chiffres toujours en baisse

L'institut de santé publique belge (Sciensano) a communiqué ce samedi 23 mai au matin le bilan sanitaire du coronavirus en Belgique pour les dernières 24 heures.

Au cours des dernières 24 heures, 299 nouveaux cas ont été rapportés. 213 patients résident en Flandre, 66 en Wallonie et 20 à Bruxelles. Le nombre total de cas confirmés s’élève à 56 810.

BILAN SANITAIRE

Hospitalisations

Entrées: +34. La tendance des nouvelles hospitalisations diminue de 2 à 8% par jour actuellement.

Sorties: 32

1.388 personnes hospitalisées en ce moment (-27). Au total, 259 patients sont pris en charge aux soins intensifs (-9). La tendance des patients en soins intensifs est en baisse de 5% par jour

Cas confirmés

Nouveaux cas confirmés: 299. La tendance des nouvelles infections est en baisse de 2 à 7% par jour.

Total: 56.810

Décès

Nouveaux: 25 (15 ont eu lieu à l’hôpital, 10 dans une maison de repos et de soins)

> La tendance des décès est en baisse de 7 à 9% par jour.

Total: 9.237

48% sont mortes à l’hôpital, 51% dans une maison de repos et de soins, 0,2% à la maison et 0,5% à un autre endroit. Les décès à l’hôpital sont tous des cas confirmés. Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins concernent des cas confirmés (24%) ou des cas suspects (76%).

(Les décès hospitaliers sont notifiés par les hôpitaux et concernent uniquement les décès de Covid-19 confirmés avec test PCR. Les décès extra-hospitaliers (maisons de repos, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès confirmés et possibles. Les décès possibles concernent des patients qui n'ont pas été testés pour le Covid-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. C'est le cas de la grande majorité des personnes qui décèdent en dehors du cadre hospitalier)

> CORONAVIRUS: toutes les infos