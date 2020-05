Coronavirus - Bilan du jour: moins de 1000 patients à l'hôpital, voici les chiffres

(c) Belga

L'institut de santé publique belge a communiqué les chiffres représentant le bilan sanitaire de l'épidémie de coronavirus en Belgique pour les dernières 24 heures.

Le taux d'absentéisme au travail basée sur plus de 20.000 fonctionnaires montre une situation très stable (et même meilleur que 2018 et 2019).

Le nombre de consultations pour des symptômes grippaux (qui peuvent indiquer une infection au coronavirus) chez les médecins généralistes reste faible et stable.

Plus de 18.000 tests ont été accomplis au cours des dernières 24 heures.

L'épidémie poursuit son déclin, les chiffres sont à la baisse. "L'évolution est calme et positive. Elle est meilleure que ce que les experts avaient prévu au moment où le déconfinement a commencé", a conclu Yves van Laethem, le porte-parole francophone du centre de crise.

Cas confirmés

212 nouveaux tests positifs. Tendance à la baisse de 3% par jour pour la dernière semaine.

Le nombre total de cas confirmés depuis le début de l'épidémie s’élève à 58 061.

Hospitalisations

27 nouvelles admissions à l'hôpital. Tendance à la baisse continue de 6% par jour pour la dernière semaine.

Au total, 937 patients sont actuellement hospitalisés.

Seules 187 personnes restent soignées aux soins intensifs. Tendance à la baisse continue de 4% par jour pour la dernière semaine.

15 682 patients sont sortis de l’hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars, soit une augmentation de 109 au cours des 24 dernières heures.

Décès

42 nouveaux décès restent à déplorer. Tendance à la baisse de 3% par jour pour la dernière semaine.

Sur les 9 430 personnes décédées depuis le début de l'épidémie, 48% sont mortes à l’hôpital, 51% dans une maison de repos et de soins, 0,3% à la maison et 0,5% à un autre endroit. Les décès à l’hôpital sont tous des cas confirmés. Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins concernent des cas confirmés (25%) ou des cas suspects (75%).





Conclusion

De nouvelles infections continuent d’être diagnostiquées sur notre territoire, mais les tendances sont en baisse. Tenez bon et suivez les mesures générales, prenez soin de vous et des autres.

Vous êtes malade (fièvre, toux, problèmes respiratoires, …) ?

- restez chez vous

- contactez directement votre médecin traitant

- suivez les recommandations du site web INFO-CORONAVIRUS.BE