Coronavirus - BILAN BELGE: 575 nouvelles hospitalisations, 64 décès supplémentaires

Le coronavirus en Belgique a entraîné 64 décès supplémentaires et 1850 nouveaux cas, révèle l'Institut de santé publique dans son rapport du samedi 28 mars.

L’institut de santé Sciensano, dans le cadre de ses missions de surveillance, analyse les données de COVID-19 collectées par son réseau de partenaires. Les indicateurs issus des différentes sources de données sont présentés dans ce rapport journalier mis en ligne sur le site de Sciensano. Suivre l’évolution d’une telle épidémie se fait sur base de tendances.

Au cours des dernières 24 heures, 575 personnes ont été hospitalisées en raison de leur infection au nouveau coronavirus, ont indiqué samedi le SPF Santé publique et le Centre de crise. Au total, la Belgique compte 3.717 hospitalisations, dont 789 en soins intensifs (+99), ont-ils précisé lors de leur bilan quotidien. 353 décès sont à déplorer, dont 64 supplémentaires vendredi.

1850 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24h ; 823 (44%) en Flandre, 875 (47%) en Wallonie, et 134 (7%) à Bruxelles. "Pour 18 cas, les données doivent encore être consolidées", a indiqué Emmanuel André, porte-parole interfédéral Covid-19. Il faut toutefois noter que des tests ne sont effectués que sur le personnel soignant et les personnes fortement malades. Ces données ne représentent donc pas le nombre effectif d'infections dans le pays. La forte augmentation du nombre de cas détectés est liée à la hausse du nombre de tests effectués, a précisé Emmanuel André.

A ce jour, un total de 9134 cas confirmés ont été rapportés ; 5475 cas (60%) en Flandre, 2496 (27%) cas en Wallonie, et 980 (11%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n’étaient pas disponibles pour 183 cas (2%). Lorsque le nombre de cas est rapporté au nombre de personnes par catégorie d’âge, la catégorie la plus touchée est celle des 70 ans et plus, avec une incidence cumulée de 17 patients pour 10 000 personnes.

La capacité à réaliser des tests va encore être renforcée dans les prochains jours et le nombre de cas confirmés devrait donc continuer à augmenter. Au total, plus de 44.000 tests ont été réalisés depuis le début de l'épidémie, dont 2.948 vendredi. "Les indicateurs importants à suivre sont le nombre d'hospitalisations et de personnes en soins intensifs", a souligné M. André.

