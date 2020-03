Coronavirus - BILAN BELGE: 172 nouveaux cas sur 1279 tests, 252 personnes à l'hôpital, un 5e décès

Le nouveau bilan communiqué ce lundi vers 11h fait état de 172 nouveaux cas détectés à partir de 1279 tests réalisés au cours des dernières 24 heures. Au total, il y a 1058 cas. Et 252 personnes sont hospitalisées. Les autorités sanitaires ont aussi annoncé un nouveau décès. Il s'agit d'un homme de 88 ans, ce qui porte le nombre de décès causés par le Covid-19 à cinq.

"Nous constatons une augmentation du nombre de cas sur notre territoire, qui s’accentuera encore dans les prochains jours. Nous vous rappelons qu’il est très important de rester chez soi dès que l’on est malade (fièvre, toux, problèmes respiratoires, …) et de contacter directement son médecin traitant. Nous vous conseillons également de suivre les recommandations publiées sur ce site, afin que chacun puisse aider à ralentir la progression de l’épidémie et de protéger les personnes sensibles", ont indiqué les autorités ce lundi matin.

DERNIÈRES INFOS

Les magasins de vêtemens JBC fermés jusqu'au 3 avril

300 Belges bloqués sur un navire de croisière aux Caraïbes



300 Belges environ sont bloqués sur un navire de croisière aux Caraïbes, le Costa Favolosa, indique lundi Karl Lagatie, porte-parole du SPF Affaires étrangères. Selon les médias locaux, deux personnes à bord ont été testée positives au covid-19.



TUI annule tous les voyages au moins jusqu'à fin mars



Le voyagiste TUI Belgium annule tous le voyages - y compris les citytrips, la vacances au ski et en voiture - au moins jusqu'à fin mars.

300.000 masques livrés lundi soir



Ce sont finalement 300.000 masques qui sont attendus ce lundi soir en Belgique, a précisé le cabinet du vice-Premier ministre Alexander De Croo.

Le secteur des taxis "très violemment" touché



"Nous ressentons très violemment l'impact du coronavirus", avec un chiffre d'affaires "qui s'est effondré au-delà de 50%", indique lundi Sam Bouchal, président de la Fédération belge des taxis (Febet). "À Bruxelles, il n'y a rien du tout" comme courses. La Febet s'entretient avec les autres fédérations pour voir ce qui peut être mis en place dans les prochains jours. En savoir plus sur les taxis touchés par le coronavirus

Situation calme dans les prisons, pas de nouvelle infection



La situation était calme dans les prisons lundi matin, a indiqué la direction générale des établissements pénitentiaires. Il n'y a pas eu de nouvel incident ni de nouvelle infection.



Un lundi matin extrêmement calme sur les routes



Le traditionnel pic du lundi matin sur les routes belges s'est révélé extrêmement calme, cette semaine, ont constaté les organismes de mobilité du pays. De nombreux travailleurs ont laissé la voiture au garage en raison de l'épidémie de coronavirus. En savoir plus sur les routes ce lundi matin au temps du coronavirus

Le Sporting d'Anderlecht suspend les entraînements et renvoie les joueurs à la maison

Le club bruxellois a décidé de suspendre, avec effet immédiat, tous les entraînements organisés à Neerpede. Le club a aussi déclaré que ses joueurs étrangers étaient autorisés à rentrer dans leur pays d'origine, en "tenant compte des directives nationales et internationales".

Les magasins Proximus fermés

Proximus a décidé de fermer tous ses points de vente dès ce lundi, y compris en semaine, et ce jusqu'à nouvel ordre. L'opérateur limitera aussi les interventions chez ses clients. Concrètement, Proximus interviendra uniquement chez ses clients pour des réparations ou des 'activations' urgentes. Les clients concernés par ces nouvelles mesures en seront informés, a précisé l'opérateur qui restera disponible via ses canaux numériques: proximus.be, le chat et ses call centers.

Les chaînes de production à l'arrêt à l'usine Audi Forest

Les syndicats ont décidé de l'arrêt des chaînes de production à l'usine Audi de Forest ce lundi matin. Les ouvriers sont inquiets de la promiscuité lors du travail sur les voitures qui ne respecteraient les recommandations du gouvernement. Les syndicats attendent la réaction de la direction dans la matinée.

> CORONA BELGIQUE: consultez les dernières infos liées au coronavirus en Belgique