Coronavirus - BILAN BELGE: 327 nouveaux décès, 421 nouvelles hospitalisations, 418 sorties d'hôpital

La Belgique a enregistré 327 décès dus au Covid-19 au cours des 24 dernières heures, dont 106 dans les hôpitaux et 219 en maisons de repos, ont indiqué le Centre de crise et le SPF Santé publique lors de leur point presse quotidien. 139 décès ont été rapportés en Flandre, 118 en Wallonie et 70 à Bruxelles. Au total, 3.346 personnes sont décédées du coronavirus en Belgique.



Au total, 28.018 cas d'infections au nouveau coronavirus ont été confirmés en Belgique dont 1.351 ces dernières 24 heures. La majorité des cas rapportés se trouvent en Flandre (16.140 cas, 58%), suivie de la Wallonie (8.468 cas, 30%) et Bruxelles (2.991 cas, 11%).

> CORONAVIRUS EN BELGIQUE: les dernières infos

Actuellement, 1.262 personnes sont en soins intensifs (-16 par rapport au 9 avril) dont 981 nécessitent une assistance respiratoire. Au total, 5.635 lits (+25) d'hôpital sont occupés par des patients confirmés positifs au coronavirus.

Au cours des dernières 24 heures, 421 patients avec Covid-19 ont été hospitalisés et 418 personnes ont quitté l'hôpital.

Entre le 15 mars et le 10 avril, 10.777 patients avec Covid-19 sont entrés à l'hôpital et 5.986 ont pu en sortir. Au total, 3.346 personnes sont décédées en Belgique du coronavirus, dont 1.630 en Flandre, 1.178 en Wallonie et 538 à Bruxelles.

55% du total sont morts des suites du Covid-19 à l'hôpital, contre 42% en maisons de repos, "mais ce dernier chiffre a tendance à augmenter avec le temps", a souligné le virologue Emmanuel André lors du point presse quotidien des autorités sanitaires sur l'état de la pandémie en Belgique.

> CORONAVIRUS: CARTE MONDIALE (actualisée en temps réel)