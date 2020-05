Coronavirus - BILAN BELGE: 47 personnes sont décédées au cours des dernières 24 h

Au cours des 24 dernières heures, l'épidémie de coronavirus a fait 47 nouveaux décès en Belgique, ce qui porte le total du nombre de personnes décédées à 9.005, alors que 65 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées, ont indiqué samedi le Centre de crise et le SPF Santé publique dans leur bilan quotidien.

L'institut de santé publique belge (Sciensano) a communiqué ce samedi 11 avril au matin le bilan sanitaire du coronavirus en Belgique pour les dernières 24 heures.

Hospitalisations

Entrées: 65

Sorties: 159

1.750 personnes sont hospitalisées en ce moment (-112). Au total, 364 patients sont pris en charge aux soins intensifs (-16)

Cas confirmés

Nouveaux cas confirmés: 345

Total: 54.989

(Le nombre de personnes dépistées ne reflète toutefois pas le nombre réel de personnes infectées par le coronavirus en Belgique, car seules les personnes les plus sérieusement touchées sont dépistées).

Décès

Nouveaux: +47 (25 ont eu lieu à l’hôpital, 22 dans une maison de repos et de soins)

Total: 9.005

(Les décès hospitaliers sont notifiés par les hôpitaux et concernent uniquement les décès de Covid-19 confirmés avec test PCR. Les décès extra-hospitaliers(maisons de repos, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès confirmés et possibles. Les décès possibles concernent des patients qui n'ont pas été testés pour le Covid-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. C'est le cas de la grande majorité des personnes qui décèdent en dehors du cadre hospitalier)