Coronavirus - BILAN BELGE (actualisé toute la journée): 3 morts, 314 cas, dont une vingtaine de personnes hospitalisées, certaines en état critique

Vous trouvez ci-dessous les dernières informations relatives à la maladie du coronavirus CoVid-19 provoquée par le virus SARS-CoV-2 en Belgique. De ces dernières 24 heures, on retiendra principalement le décès d'un premier malade de 90 ans, l'intensification des tests et le passage du pays en phase 2 renforcée qui s'accompagne d'une série de recommandations.

La Belgique compte depuis hier trois décès liés au coronavirus: un patient âgé de 73 ans, admis le 4 mars dernier à l’hôpital Sainte-Elisabeth (réseau des Cliniques de l’Europe). Son état s’est malheureusement dégradé et il est décédé ce mercredi, alors qu’il était aux soins intensifs, indique le site du SPF Santé publique dédié au coronavirus en Belgique. Un patient de 86 ans est décédé dans une maison de repos à Rhode Saint Genèse. Il avait été placé en quarantaine au sein même de la maison de repos, après avoir été testé positif au coronavirus. Plus tôt, les ministres fédéral et bruxellois de la Santé, Maggie De Block et Alain Maron, avaient annoncé le premier décès lié au coronavirus en Belgique, une patiente âgée de 90 ans qui était prise en charge par le réseau des cliniques bruxelloises d'Iris-Sud.

Nous apprenons également, par le virologue Marc Van Ranst qui s'est exprimé hier soir chez nos confères de VTM, que 20 à 25 personnes contaminées sont à ce jour hospitalisées. Une poignée de patients se trouvent en condition critique.

Des tests réalisés à la chaîne

La Belgique a intensifié ses tests, hier. 639 échantillons ont été analysés mardi donnant 47 nouveaux cas positifs (29 en Flandre, 7 à Bruxelles et 11 en Wallonie). Au total, depuis le début de l'épidémie, on arrive à 314 personnes détectées à la suite d'un test dans notre pays. "Les premières semaines, nous avons réalisé beaucoup de tests pour dépister le démarrage de l’épidémie. A présent, nous proposons des tests à des patients qui nécessitent un test diagnostic pour améliorer la prise en charge et pour mieux protéger le personnel soignant qui s’occupe de ces patients", a indiqué le professeur Emmanuel André, du laboratoire de référence de la KULeuven.