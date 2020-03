Coronavirus - BILAN BELGE (actualisé toute la journée): l'hôpital de Louvain prépare des lits, l'ULB ferme la célèbre Jefke

Vous trouvez ci-dessous les dernières informations relatives à la maladie du coronavirus CoVid-19 provoquée par le virus SARS-CoV-2 en Belgique. De ces dernières 24 heures, on retiendra le passage du pays en phase 2 renforcée qui s'accompagne d'une série de recommandations.

DERNIER BILAN OFFICIEL

Le 9 mars, 443 échantillons ont été analysés par le réseau de l’hôpital de référence de la KULeuven. 28 échantillons ont été testés positifs au virus Covid-19 (17 en Flandre, 3 à Bruxelles et 8 en Wallonie). Depuis le début de l’épidémie, 267 cas d’infections au Covid-19 ont été détectés en Belgique.

La tendance observée ce week-end se poursuit ce lundi. Au cours des 3 derniers jours, les laboratoires ont détecté respectivement 31, 39 et 28 échantillons positifs au Covid-19."Il n’y a actuellement pas d’augmentation exponentielle du nombre de cas. Les retours de vacances en Italie sont maintenant derrière nous et les personnes malades savent qu’il est très important de rester chez elles, pour éviter la propagation et protéger leur entourage. Cette situation permet de ralentir temporairement le nombre de cas", indiquent les autorités.

Avant d'ajouter: "On constate cependant une circulation locale sur notre territoire et de nouveaux cas seront encore détectés dans les jours à venir. Nous rappelons qu’il est très important de s’isoler à la maison dès que l’on est malade (fièvre, toux, difficultés à respirer) et de contacter ensuite son médecin traitant. Tout le monde doit éviter autant que possible les contacts avec les groupes à risques, tels que les personnes âgées ou les personnes souffrant de troubles sous-jacents".

DERNIÈRES INFOS

L'hôpital universitaire de Louvain prêt à mettre des lits à disposition



L'hôpital universitaire de Louvain (UZ Leuven) entame des préparatifs pour mettre à disposition immédiatement des lits en cas de nécessité pour des patients en état grave atteints par le coronavirus Covid-19. L'établissement répond en cela à une demande du gouvernement. En ce moment, ces patients sont encore traités en soins résidentiels à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles ou à l'hôpital universitaire d'Anvers (UZ Antwerpen).

L'université libre de Bruxelles (ULB) ferme sa célèbre salle de fête Jefke

"En raison de leur haut potentiel de transmission, nous recommandons fermement d'annuler toutes les activités festives qui concernent nos étudiant.e.s, qu'elles se passent à l'intérieur ou à l'extérieur de nos campus. Conséquemment, l'Université a décidé de fermer la salle "Jefke" et demande aux responsables de cercles d'étendre également cette décision aux activités qu'ils organisent en dehors de nos murs. Ces mesures sont destinées à vous protéger du coronavirus mais également à protéger les personnes avec qui vous seriez en contact, particulièrement les personnes vulnérables et vos aînés", a communiqué l'ULB.

MARDI

La Wallonie interdit les visites dans les homes

Dès ce mercredi et jusqu'au 31 mars les visites dans les 602 maisons de repos du sud du pays et les sorties de leurs résidents, "sauf pour des cas exceptionnels", afin de protéger les personnes âgées du coronavirus, a annoncé mardi soir la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale (PS), au terme d'une rencontre avec les cinq gouverneurs de province wallons.

De Wever dit "ne pas pouvoir interdire d'événements uniquement sur base d'un avis"

Bart De Wever, en sa qualité de bourgmestre d'Anvers, a affirmé mardi soir qu'il ne pouvait interdire aucun événement uniquement sur base d'un avis, après la recommandation du gouvernement fédéral d'annuler les événements réunissant plus de 1.000 personnes à l'intérieur. Le président de la N-VA dit attendre le résultat des discussions entre la gouverneure Cathy Berx et le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem. La salle anversoise De Roma a elle déjà fait savoir que toutes les activités qui y sont prévues se dérouleront normalement.

Les médecins pourront fournir un certificat après un appel téléphonique

En raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie du nouveau coronavirus, les médecins pourront fournir à des patients un certificat médical après une consultation téléphonique, indique mardi le Conseil national de l'ordre des médecins.

Pour mener sa téléconsultation, le médecin doit effectuer une anamnèse complète en tenant compte des facteurs de risque liés à la pathologie, aux antécédents du patient et à ses autres affections aiguës ou chroniques pouvant le rendre plus vulnérable. Les conditions minimales pour que ce genre de consultation soit acceptable sont que le médecin connaisse donc bien son patient et ses antécédents, ait accès aux informations médicales le concernant et soit également en mesure d'assurer la continuité des soins, donc qu'il ait un cabinet médical accessible et prêt à y accueillir le patient si nécessaire.

Si le médecin estime que l'appel téléphonique est suffisant pour évaluer les risques que le patient, le personnel médical et la société courent et s'il a des raisons sérieuses de considérer qu'il suffit que le patient se soigne à la maison, il pourra exceptionnellement lui fournir un certificat énonçant qu'il a donné injonction au malade de ne pas quitter son domicile pour cause de suspicion de contamination au Covid-19, décrit l'avis. Le tout sera noté dans le dossier médical du patient.

Les nouvelles recommandations arrivent "au bon moment", selon les scientifiques

Les mesures qui ont été annoncées mardi par le gouvernement fédéral, en particulier celle de déconseiller des rassemblements à l'intérieur de plus de 1.000 personnes, arrivent au bon moment dans la lutte contre la propagation du coronavirus, estiment les autorités scientifiques. Ce sont des recommandations collectives fortes, qui renforcent les initiatives déjà prises, plus individuelles, et qui, si elles sont respectées, permettront de freiner la dispersion du Covid-19, insistent-elles.

Le gouvernement conseille l'annulation des événements de plus de 1.000 personnes confinées

Le gouvernement conseille l'annulation des événements réunissant plus de 1.000 personnes à l'intérieur, a annoncé la Première ministre Sophie Wilmès au terme d'un conseil national de sécurité mardi. Il s'agit d'une recommandation, car il revient finalement aux bourgmestres de la réaliser sur le terrain.



Un cas positif au magasin Ikea à Hognoul (Awans)



Un cas de contamination au nouveau coronavirus a été détecté parmi le personnel du magasin Ikea à Hognoul (Awans), en province de Liège. Cet employé a été mis en quarantaine à son domicile, tout comme 28 autres membres du personnel ayant été en contact avec lui, a indiqué mardi Julie Stordiau, responsable communication pour Ikea Belgique, confirmant ainsi une information de Sudpresse.



Ryanair suspend tous ses vols de/vers l'Italie

Suite à la décision du gouvernement italien de "verrouiller" l'ensemble du pays pour contenir la propagation du virus Covid-19.

Plus aucun avion ne décollera de Belgique vers l'Italie ou n'atterrira en Belgique en provenance d'Italie à partir du vendredi 13 mars au soir (minuit) au mercredi 8 avril au soir (minuit). Tous les passagers concernés ont reçu aujourd'hui des emails les informant de ces annulations de vol.