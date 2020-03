Coronavirus - BILAN BELGE: 705 décès au total parmi lesquels une jeune fille de 12 ans

Le coronavirus en Belgique continue d'entraîner de nouvelles hospitalisations et de nouveaux décès. Le rapport quotidien de l'institut de santé publique fait état d'un total de 705 décès parmi lesquels une jeune fille de 12 ans.

L'institut de santé publique belge a livré les derniers chiffres de l'épidémie de coronavirus en Belgique pour les dernières 24 heures.

- On arrive désormais à un total de 705 décès, parmi lesquels une jeune fille de 12 ans, et 485 nouvelles hospitalisations.

- 876 nouveaux cas confirmés (testés positivement) ont été rapportés au cours des dernières 24h. A ce jour, un total de 12 775 cas confirmés ont été rapportés.

- Au cours des dernières 24 heures, 485 patients avec COVID-19 ont été hospitalisés et 168 personnes ont quitté l’hôpital. Entre le 15 et le 30 mars, 5572 patients avec COVID-19 sont entrés à l’hôpital et 1696 personnes ont quitté hôpital

- Le 30 mars, 4920 lits d’hôpital dont 1021 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients confirmés COVID-19; 786 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 20 une ECMO (Oxygénation par membrane extra-corporelle).

CORONAVIRUS DIRECT

Le MR propose de défiscaliser les heures supplémentaires dans la grande distribution

Le président du MR Georges-Louis Bouchez propose de défiscaliser les heures supplémentaires prestées par les travailleurs du secteur de la grande distribution, particulièrement sous pression depuis le début du confinement pour cause de pandémie de Coronavirus.

La distanciation sociale d'1 mètre et demi limite-t-elle réellement les risques de contamination?

La révision de la recommandation de garder une distance d'un mètre et demi entre les personnes, selon les règles de "distanciation sociale", devrait être "l'une des questions à discuter", estime lundi soir le virologue Marc Van Ranst, de la KU Leuven.

Le numéro d'information officiel au sujet du nouveau coronavirus a déjà reçu 150.000 appels, rapporte le Centre national de crise lundi.



Le numéro reçoit plus de 7.000 appels par jour en moyenne depuis que le Conseil national de sécurité a pris des mesures de restriction pour enrayer l'épidémie de Covid-19, le jeudi 12 mars. A cette date, le compteur affichait 10.000 appels. Deux jours plus tard, les Affaires intérieures en annonçaient 14.000 de plus. Depuis, le centre en a reçu 140.000, précise le porte-parole du centre, Yves Stevens.

Le 0800/14.689 est ouvert tous les jours entre 8h00 et 20h00. Les citoyens peuvent aussi poser leurs questions par courrier électronique à l'adresse info-coronavirus@health.fgov.be. Pour ne pas surcharger les opérateurs, Yves Stevens conseille de consulter le site www.info-coronavirus.be avant d'appeler. Il est régulièrement mis à jour.

Près de 700 infractions sanctionnées durant le week-end par la police de Bruxelles-Ixelles

La police de Bruxelles-Ixelles a sanctionné durant le week-end 682 infractions aux mesures fédérales prises pour limiter la propagation du virus covid-19, a indiqué lundi la porte-parole de la zone de police Ilse Van de keere.

Le confinement a sauvé 560 vies en Belgique, selon une étude anglaise

Un rapport de l'Imperial College London publié lundi estime que les mesures prises en Belgique pour enrayer l'épidémie de Covid-19 auront permis d'éviter 560 décès à la date du 31 mars. En tenant compte de la marge d'erreur, les chercheurs comptent entre 160 et 1.500 personnes épargnées.

Bruxelles-Propreté réduit les tournées du tri sélectif par manque de personnel

Bruxelles-Propreté a prolongé les mesures de limitation des tournées de collecte en porte-à-porte prises la semaine passée en raison d'un manque de personnel, a indiqué lundi l'agence régionale sur son site internet.

La VUB lance une collecte de fonds pour développer son prototype de respirateur

L'équipe d'ingénieurs de la VUB qui a mis au point un prototype de modèle simple de respirateur a besoin de soutien financier pour de nouveaux essais cliniques, a fait savoir lundi l'université.

En cas de prolongation du confinement, l'année académique pourrait aller jusque mi-juillet

Au cas où le confinement anti-Covid-19 devrait être prolongé au-delà des vacances de Pâques, les établissements d'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles pourraient être autorisés à aménager leur calendrier académique juqu'à la mi-juillet.

Les écoles flamandes se préparent au "preteaching" après les vacances de Pâques

En cas de non-réouverture des écoles flamandes après les vacances de Pâques, le 20 avril, les enseignants recourront à la méthode de "preteaching" pour de nouvelles matières, a affirmé lundi soir le ministre communautaire de l'Enseignement Ben Weyts, après concertation avec le secteur.