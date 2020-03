Coronavirus - BILAN BELGE (actualisé toute la journée): guindailles désormais interdites sur tous les sites de l'UCLouvain

L'université catholique de Louvain (UCLouvain) a décidé de suspendre toutes les soirées des cercles, régionales et kots-à-projet étudiants afin d'empêcher la propagation du coronavirus. Le recteur en a avisé tous les étudiants hier soir par email. L'interdiction concerne tous les sites de l'université, celui de Louvain-la-Neuve bien sûr mais aussi ceux de Louvain-en-Woluwe, de Saint-Gilles, Charleroi, Mons et Tournai.

"Je trouve que c’est normal car, en soirée, nous sommes tous serrés. Par contre, je trouve cela dommage pour beaucoup de personnes qui sont impliquées dans l'organisation de ces soirées. Ils s’y mettent à fond. Cela peut parfois prendre des mois pour organiser un événement", réagissait Mona-Lisa via notre bouton orange Alertez-nous. Celle-ci félicitait plus généralement les autorités universitaires pour leur communication de prévention: "L’UCL communique très bien sur le virus. On reçoit depuis quelques jours plusieurs mails du directeur qui nous rappellent les mesures d’hygiène, de ne pas se faire la bise, etc."

Lundi matin, l'université a annoncé qu'un assistant de la faculté des bioingénieurs de l'UCLouvain a été contrôlé positif au Covid-19 après avoir été en contact avec des personnes récemment revenues d'Italie. La personne se porte bien et s'est isolée dès l'apparition des premiers symptômes, a précisé l'Université.

Lundi: 39 nouveaux cas positifs

Le 8 mars, 334 échantillons ont été analysés par le réseau de l’hôpital de référence de la KULeuven. 39 échantillons ont été testés positifs au virus Covid-19 (22 en Flandre, 7 à Bruxelles et 10 en Wallonie). Depuis le début de l’épidémie, 239 cas d’infections au Covid-19 ont été détectés en Belgique. Actuellement, on constate un début de circulation de Covid-19 auprès de la population belge, mais qui reste limitée. Etant donné que les personnes revenues d’Italie résident un peu partout en Belgique, cette circulation locale est effective à différents endroits du territoire.