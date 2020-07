Coronavirus - BILAN BELGE: voici les chiffres du jour

Le site de Sciensano a communiqué ce matin une partie des chiffres du jour : celui du nombre de nouveaux cas moyen sur les 7 derniers jours. La hausse est la plus importante depuis le début du nouveau système de comptage de Sciensano : +32% de nouvelles infections par rapport à la semaine dernière, avec 114,7 infections en moyenne par jour. Le total des cas confirmés passe à 63 238.

En chiffres journaliers, il y a eu 199 nouveaux cas par rapport à hier. On compte également 3 décès en plus et 12 personnes nouvellement hospitalisées.

Vu la montée des cas, la Première ministre Sophie Wilmès a demandé hier à Sciensano de communiquer à nouveau sur les cas quotidiens et non plus ceux des 7 derniers jours.

Depuis hier, les éventuelles mesures de reconfinement sont de plus en plus discutées. L'épidémiologiste Yves Van Laethem n'exclut pas un reconfinement partiel, allant dans le sens des recommandations des experts qui conseillent le gouvernement. Ceux-ci prévoient déjà le scénario de la 2ème vague et les modalités pour la contrôler, dont un reconfinement local/provincial de tout ce qui avait rouvert petit à petit avec le déconfinement, dans l'ordre inverse. Ce qui avait rouvert en dernier fermera en premier. Seul changement qui ne serait pas un retour en arrière : les écoles ne refermeront pas.