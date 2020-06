Coronavirus - Bilan du jour: 10 nouveaux décès sur les 24 dernières heures, voici les chiffres

L'institut de santé publique belge Sciensano a publié les derniers chiffres relatifs à l'épidémie de coronavirus dans notre pays. 132 nouveaux cas ont été rapportés (total: 59.569) sur les 24 dernières heures. 24 nouvelles hospitalisations ont eu lieu. Il y a 524 personnes à l'hôpital pour l'instant. 102 patients sont aux soins intensifs (-13). 10 morts sont recensés sur les 24 dernières heures, pour un total de 9.629.

Au cours des dernières 24 heures, 132 nouvelles infections au virus Sars-Cov-2 ont été rapportées, ce qui porte le total de cas confirmés à 59.569, ont indiqué mercredi le Centre de crise et le SPF Santé publique. L'ensemble de la population n'étant pas testée, ce chiffre ne reflète pas la propagation réelle du virus en Belgique. Le nombre de nouvelles infections augmente donc par rapport aux 89 nouveaux cas signalés mardi. Sur la moyenne des sept derniers jours, la tendance reste cependant à la baisse. Une nouvelle contamination a été rapportée en maisons de repos. Parmi les nouveaux cas signalés, 83 patients résident en Flandre, 31 en Wallonie et 18 à Bruxelles.

Par ailleurs, 24 patients ont été admis à l'hôpital et 68 personnes ont pu quitter le milieu hospitalier. Au total, 525 lits sont actuellement occupés par des patients contaminés par le nouveau coronavirus dans les hôpitaux. Parmi eux, 102 se trouvent en soins intensifs, soit une diminution de 13 patients par rapport à la veille. Au total, 16.392 personnes sont sorties de l'hôpital et ont été déclarées guéries depuis le 15 mars. 57 patients ont actuellement besoin d'une assistance respiratoire, soit neuf de moins que lors du précédent rapport.

La Belgique déplore 10 décès au cours des 24 dernières heures, dont 8 ont eu lieu à l'hôpital. Une personne est décédée dans une maison de repos et de soins. Trois morts ont été signalées en Flandre, 5 en Wallonie, et 2 à Bruxelles. Un test de dépistage a confirmé le diagnostic de l'ensemble des patients décédés au cours des dernières 24 heures en hôpital ou en maison de repos. Le nombre de personnes ayant perdu la vie en raison de l'épidémie en Belgique s'élève à 9.629 au total. La moitié d'entre elles sont décédées dans une maison de repos et de soins, tandis que 48% sont mortes à l'hôpital, 0,5% dans d'autres collectivités résidentielles et 0,6% à la maison ou ailleurs. Dans les maisons de repos et de soins, 74% des décès sont des cas possibles de Covid-19, pour 26% confirmés. La plupart des décès survenus à l'hôpital (95%) sont des cas confirmés. Le nombre total de tests effectués est de 969.619, dont 11.106 rapportés au cours des dernières 24 heures.