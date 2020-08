Coronavirus - Bilan du jour: les contaminations ralentissent pour la première fois depuis plusieurs semaines

Les nouvelles contaminations au coronavirus ralentissent et baissent légèrement, selon les dernières données diffusées par l'institut de santé publique Sciensano. Le nombre des décès et des hospitalisations augmentent. La tendance observée depuis plusieurs jours se confirme.



Entre le 7 et le 13 août, il y avait en moyenne 574 nouvelles contaminations par jour soit une baisse de 5% par rapport à la semaine précédente. Au total, 78.223 contaminations ont été enregistrées. Durant la période du 7 au 13 août, 8,3 personnes sont décédées du virus en moyenne soit 115% de plus par rapport à la semaine précédente. Au total, 9.939 personnes sont mortes des suites du coronavirus en Belgique. La moyenne des nouvelles hospitalisations a augmenté de 35% durant cette période à 33 par jour.