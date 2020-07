Coronavirus - BILAN DU JOUR: voici les chiffres

Le nombre moyen quotidien d'infections a augmenté de 8% durant les sept derniers jours, selon les données publiées sur le site internet de l'Institut de santé publique Sciensano. Les autres indicateurs continuent, eux, de diminuer.



Une légère augmentation du nombre d'infections



Du 5 juillet au 11 juillet, la période la plus récente pour laquelle il existe des chiffres consolidés, il y a ainsi eu en moyenne 96 infections par jour, soit 8% de plus que pendant la période précédente de sept jours.

L’augmentation est observée dans la plupart des provinces, mais surtout en province d’Anvers (166 nouveaux cas du 5/07 au 11/07 par rapport à 143 la semaine précédente), en province de Liège (46 nouveaux cas du 5/07 au 11/07 par rapport à 22 la semaine précédente) et en province du Limbourg (71 nouveaux cas du 5/07 au 11/07 par rapport à 41 la semaine précédente).

Au niveau national, le nombre de nouvelles infections a augmenté au cours des 2 dernières semaines, avec une moyenne de 96 nouveaux cas par jour. La plupart des nouvelles infections surviennent actuellement dans la population active (20-59 ans).

Il y a désormais un total de 62.872 cas confirmés de coronavirus en Belgique.



59% de décès en moins



Les admissions à l’hôpital et les décès continuent à diminuer. On compte 9,7 admissions par jour entre le 8 et le 14 juillet contre 10,4 durant la semaine précédente. On constate donc une baisse de 7% dans le nombre d'admissions.

La moyenne des décès est passée de 3,9 à 1,6 soit une diminution de 59% par rapport à la semaine précédente. On parle ici de la période du 4 au 10 juillet.

Le virus a déjà coûté la vie à 9.788 victimes dans le pays. Depuis plusieurs semaines, Sciensano surveille l'épidémie de Covid-19 sur la base de moyennes de sept jours des cas confirmés, des nouvelles admissions confirmées à l'hôpital, des lits de soins intensifs occupés et des décès.