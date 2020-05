Coronavirus: bonne nouvelle pour les pensionnés qui ont perdu leur revenu complémentaire comme employé ou indépendant

"La Commission Affaires sociales a voté ce mercredi après-midi en faveur de la proposition de loi écologiste visant à introduire un droit à des allocations de chômage temporaires pour les pensionnés de 65 ans et plus en raison du virus Covid-19", s'est félicité le parti Ecolo dans un communiqué de presse publié ce mercredi.

"En principe, les personnes de 65 ans et plus qui ont pris leur pension et perçoivent un revenu complémentaire comme employé n’ont pas droit à une allocation de chômage temporaire. Il s’agit souvent de personnes qui complètent leur pension particulièrement basse avec ce revenu. En raison de la crise du coronavirus, beaucoup de ces pensionnés ont perdu leur revenu complémentaire. Cette perte de revenus ajoute une série de difficultés supplémentaires pour ces personnes déjà précarisées. Le non-octroi du chômage temporaire à ces pensionnés contraste avec l’octroi d’allocation que deux profils similaires perçoivent pendant la crise du coronavirus", justifient les écologistes.

Le gouvernement fédéral a aussi décidé d’élargir le droit passerelle aux pensionnés de 65 ans et plus ayant un revenu complémentaire issu d’une activité d’indépendant temporairement interrompue.