Coronavirus: Brussels Airlines suspend tous ses vols réguliers à partir de vendredi

La compagnie aérienne Brussels Airlines va suspendre temporairement tous ses vols réguliers à partir de vendredi, en raison des circonstances exceptionnelles engendrées par l'épidémie de coronavirus, a annoncé mardi le CEO de la compagnie, Dieter Vranckx, lors d'une réunion avec les syndicats. L'information a été communiquée par le syndicat libéral avant d'être confirmée par un porte-parole de Brussels Airlines.

La suspension devrait durer au moins quatre semaines, soit jusqu'au 19 avril inclus. Le programme de vol sera progressivement réduit dans le courant de la semaine, pour atteindre une suspension complète des vols pour samedi. "La décision de Brussels Airlines de suspendre temporairement tous ses vols entre le 21 mars et le 20 avril a été prise à la suite des mesures imposées par les différentes autorités du pays, telles que l'avis de voyage négatif des autorités belges, que la compagnie comprend parfaitement, et le nombre croissant d'autorités nationales en Europe et au-delà qui n'autorisent plus les vols vers leur territoire", détaille l'entreprise. Les clients qui ont réservé un vol pour cette période auront la possibilité de le reporter à une date ultérieure. "Nous avons déjà commencé à travailler sur la reprise de nos opérations, prévue le 20 avril", a tenu à rassurer M. Vranckx. Depuis le 16 mars, le personnel de Brussels Airlines ne travaille déjà plus qu'à 30%, la compagnie ayant invoqué le chômage technique temporaire. Celui-ci sera dès lors demandé pour les 100% du personnel.

> CORONA BELGIQUE: consultez les dernières infos liées au coronavirus en Belgique