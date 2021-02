Coronavirus - Brussels Airport veut reprendre les vols non essentiels: "La situation économique est extrêmement compliquée"

Arnaud Feist, administrateur délégué de Brussels Airport, était en direct dans le RTLINFO13H. Il expliquait vouloir se joindre à la demande de tout le secteur du voyage, qui demande au gouvernement de réévaluer la situation sanitaire et de lever son interdiction de voyager.

"La Belgique est le seul pays européen interdisant tous les vols non essentiels sans distinction. Donc nous demandons que la Belgique s'aligne sur la position européenne et donc autorise des vols non essentiels vers des pays où la situation sanitaire est semblable voire meilleure que la Belgique. Cela nous permettrait de retrouver un minimum d' activité ce qui est absolument indispensable parce que la situation actuelle est extrêmement compliquée au niveau économique", a imploré l'administrateur délégué.

L'argument du gouvernement c'est qu'une circulation trop importante risque d'importer le virus d'augmenter les contaminations chez nous en Belgique. Est-ce que vous comprenez cet argument?

"C'est un argument qu'on entend bien. La priorité doit rester la santé publique. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Par contre, il faut savoir que déjà à l'heure actuelle, 80% des gens qui prennent l'avion ont au préalable passé un test PCR et donc on sait effectivement que les gens qui montent dans l'avion, ou en tout cas au minimum 80% d'entre eux, n'ont pas le Covid et ce pourcentage va continuer à augmenter. Et donc, c'est un point qu'il faut bien prendre en compte également en pleine situation sanitaire. Dans un aéroport, il y a des mesures très strictes également à bord des avions ou le système de filtration est très performant et donc renouvelé en trois minutes, et donc ce sont des mesures qui permettent de réduire sensiblement le risque pour les voyages", a argumenté Arnaud Feist.

Même si cette interdiction est levée dans les prochains jours, il restera quand même encore beaucoup de barrières pour que les voyageurs puissent voyage et circuler normalement?

"Si l'interdiction est levée, on va se retrouver dans la situation qu'on a connu en décembre et en janvier où effectivement certains vols essentiels sont autorisés. Pour le passager, cela veut dire qu'il sera toujours dans un environnement avec des mesures sanitaires très strictes, donc effectivement il y a le port du masque obligatoire, j'ai parlé des tests PCR mais également la quarantaine pour tous les passagers qui reviennent de voyage. Et d'ailleurs, il faut savoir que l'aéroport a son propre centre de tests et son propre laboratoire et donc ça permet à tous les passagers qui reviennent de l'étranger de se faire tester gratuitement dès leur arrivée à Brussels-Airport", a voulu rassurer la patron de Brussels Airport.