Coronavirus en Belgique - Andréanne craint le pire pour son restaurant: "Clairement, on risque la faillite" (vidéo)

L'équipe du magazine Reporters (19h45, RTL-TVI) a suivi durant toute la semaine plusieurs restaurateurs en pleine crise du Coronavirus. Des restaurateurs qui se battent pour survivre, comme Andréanne qui tient un établissement à Ixelles.

Depuis exactement une semaine, cafés, restaurants et brasseries ont fermé leurs portes. Certains ont cessé toute activité. D'autres comptent encore sur les livraisons à domicile pour sauver leur business.

Le magazine Reporters a suivi le quotidien de quatre restaurateurs qui se battent pour survivre, quitte à faire des sacrifices... comme dans ce restaurant d'Ixelles géré par Andréanne.

Sur les 29 employés, elle n'en garde qu'un tiers. Un coup dur pour la gérante qui craint le pire pour son établissement. "Je pense que la perte va être énorme et très dure à rattraper, vraiment très dure. Je l'évalue, très largement, entre 60.000 et 120.000 euros juste sur un mois d'activité. Donc, clairement, on risque la faillite, oui".

