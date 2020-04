Coronavirus - Ce spécialiste prévient: si nous respectons moins le confinement, il y aura plus d'hospitalisations et plus de décès

Le coronavirus en Belgique fait chaque jour plus de morts dans notre pays. Vous retrouvez dans notre article dédié le bilan complet de samedi à dimanche. Dimanche dans le RTL INFO 19H, Simon Dellicour, épidémiologiste, a analysé les chiffres des dernières 24 heures.

"Cela fait sept jours qu'on est sur un plateau au niveau du nombre net d'hospitalisations. Je pense qu'il faut parler assez honnêtement: ce qui est un peu préoccupant, c'est qu'on stabilise sur ce plateau pour le moment. C'est préoccupant parce que tant qu'on n'amorce pas une descente, il n'est pas à l'ordre du jour de parler de lever le confinement de manière progressive", a indiqué le spécialiste.

Relâchement = plus d'hospitalisations = plus de décès

Simon Dellicour a également confié son inquiétude par rapport à des signes indiquant que le confinement est moins bien respecté ces derniers jours. Un comportement qui pourrait avoir de graves conséquences. "Selon plusieurs indicateurs et plusieurs observateurs, il y a une relâche. Il y a un relâchement au niveau du respect des mesures de confinement. Un relâchement qu'on risque de payer d'une manière assez nette dans une semaine avec une augmentation potentielle du nombre d'hospitalisations et ensuite du nombre de décès. C'est malheureusement aussi simple que ça", a commenté l'épidémiologiste.

On est parti sur un marathon et il faut tenir bon

"Donc c'est je pense aujourd'hui l'opportunité de redire encore une fois: on doit absolument ne rien relâcher. On est parti sur un marathon et il faut tenir bon", a conclu Simon Dellicour.

Elio Di Rupo, ministre-président wallon, a tenu le même discours lors d'une interview à distance dans le RTL INFO 19H: tout relâchement aura des conséquences graves dans les jours à venir.