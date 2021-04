Coronavirus : "Certains clients vaccinés refusent de porter un masque", d'après Delhaize

Le personnel de Delhaize a remarqué que certains clients, vaccinés contre le Covid-19, refusent de porter un masque buccal dans les rayons des magasins, indique jeudi le porte-parole de la chaîne de supermarchés Roel Dekelver.



"De plus en plus de personnes remettent en cause l'obligation du port du masque buccal parce qu'elles sont vaccinées", explique M. Dekelver, faisant référence à "environ dix à vingt" incidents de ce type rapportés dans les magasins Delhaize. Le porte-parole rappelle que le port d'un masque reste obligatoire pour tous dans les magasins.