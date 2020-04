Coronavirus - Certains hôpitaux commencent à souffler: cette unité covid de Jolimont retrouve sa fonction habituelle

Le coronavirus en Belgique met nos soins de santé à rude épreuve. Après plusieurs semaines, certains hôpitaux commencent tout doucement à souffler. C'est le cas de l'hôpital Jolimont à La Louvière où l'une des quatre unités covid a pu fermer pour être de nouveau consacrée aux patients qui attendent une chirurgie thoracique. Nous nous sommes rendus sur place.

Dans l'hôpital louviérois où notre équipe s'est rendue, une unité covid est en pleine transformation. "Vous arrivez en pleine effervescence. On a appris il y a peu qu'on repassait en unité thoracique conventionnelle. Donc l'unité covid c'est fini pour nous pour le moment", nous confie Michaël Paternoster, infirmier en chef du service de chirurgie thoracique (ex-unité covid).

Quatre services dont celui que nous avons visité avaient été transformés en unité covid pour les patients hors soins intensifs et réanimation. Lors du pic de l’épidémie, 76 personnes étaient hospitalisées au même moment dans ces différentes unités. Ils sont aujourd’hui 30 patients. Une bonne nouvelle pour les équipes.

"Ça fait du bien au moral. Que ce soit pour les patients, pour la population mais aussi pour notre personnel soignant qui se dévoue corps et âme", indique Pauline Baudouin, une gériatre mobilisée dans les unités covid.

Comment les équipes nettoient leurs locaux et le matériel?

Une dizaine de personnes sont mobilisées pour nettoyer et déménager le matériel pendant trois jours. "Le principe c'est de sortir tout le matériel de chaque chambre. De désinfecter manuellement chacune des chambres et aussi les locaux et autres bureaux. Ensuite on fait passer une machine qui va pulvériser dans l'air une substance qui est virucide et bactéricide pour vraiment tuer le restant de covid", précise Michaël Paternoster.

La désinfection d’une chambre prend en moyenne deux bonnes heures, il faut plus de temps pour les locaux de stockage. "Tout ce qui est matériel à usage unique et stérile va repartir dans les différentes unités covid", explique Michaël Paternoster à ses collègues.

Un service prioritaire

Dès lundi, le service de chirurgie thoracique sera opérationnel pour accueillir des patients dont les rendez-vous ont été annulés ces dernières semaines. "On a l'habitude d'accueillir dans cette unité des patients qui ont quand même des maladies relativement lourdes. Des patients qui ont un cancer des poumons ou un cancer du sein. Donc ce sont des traitements qui, idéalement, il faut traiter en priorité", indique Michaël Paternoster, l'infirmier en chef.

L'équipe reste prête à redevenir une unité covid

Le personnel médical reste prudent et évoque notamment une possible deuxième vague d’hospitalisation avec le déconfinement. L’hôpital pourrait donc faire marche arrière et retransformer ce service en unité covid si la situation l’exige.