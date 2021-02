L'une de nos équipes est partie à la découverte d'une toute jeune firme pharmaceutique située à Gand. Créée en 2019, elle s'est spécialisée dans le développement de vaccins. Les premiers tests d'un vaccin contre le covid-19 sont assez concluants et ils pourraient aboutir d'ici 2022. L'objectif: créer un vaccin sans les contraintes de conservation actuelles et avec seulement une seule dose à administrer.

Le laboratoire situé à Merelbeke, au sud de Gand, est à première vue ordinaire. Sur place, nous retrouvons un docteur, les yeux rivés sur ce qui pourrait être un futur vaccin contre le coronavirus. Il est là depuis presque un an et vient du Bangladesh. Son expertise est primordiale. "Je produits les cellules qui sont utilisées pour les candidats vaccin du covid-19 et pour les autres maladies pour lesquels nous cherchons", confie Akm Ashiqul Haque, docteur.

Un étage en dessous, Nathalie continue les expériences. C’est un des moments clés. Pour que le vaccin soit efficace, il faut que les nanoparticules entrent dans les cellules du corps humain. C'est là que s'effectue le test. "Si l’on regarde sur cette image, on voit que le produit qu’on a utilisé n’a pas du tout fonctionné. Et ici, on a de la fluorescence. Cela veut dire que ça va bien fonctionner et produire l’activité recherchée dans le corps", explique Nathalie François, doctorante, en nous montrant son écran.

Nous interrogeons le directeur de l'entreprise par appel vidéo. Il nous explique que les premiers résultats concernant les candidats vaccins contre le coronavirus restent secrets, mais qu'ils sont jugés très prometteurs. "En fait, on donne instruction aux cellules de notre corps de produire notre propre vaccin. Et du fait que c'est notre corps qui produit le vaccin, il y a moins d'effets secondaires", précise Chris Cardon, directeur général de Ziphius Therapeutics.

Il faut le comparer un peu avec un code bancaire

L’objectif: un vaccin à une seule dose qui se conserve à température ambiante et disponible en 2022. En parallèle du covid, cette société cherche d’autres vaccins et la base reste identique. "Il faut le comparer un peu avec un code bancaire. Il y a des éléments génériques, comme dans notre vaccin, et il y a un endroit où on met le nom du client. Chez nous, c'est pas le nom du client, c'est l'indication médicale, c'est le infectious disease", ajoute Chris Cardon.

La société est en pleine expansion

L’entreprise est en pleine expansion. L’an dernier, il y avait 22 employés. Ils sont aujourd’hui 34. Ils viennent des quatre coins du monde. Pour une Belge que nous avons interrogée, faire partie de l’aventure est une chance. "Ça fait un an que la pandémie de covid nous a tous impactés. C'est important pour moi d'amener ma pierre à l'édifice. C'est important, je pense, que tous les scientifiques s'unissent vraiment pour trouver une solution à la situation", confie Sophie Valembois, chercheuse en chimie organique.

D’ici le mois d’avril, un laboratoire de 600 mètres carrés verra le jour sur le site, créé dans l’urgence pour répondre aux attentes.

