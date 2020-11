Coronavirus: CHAQUE membre du foyer peut avoir un contact rapproché

Vous êtes encore nombreux à nous poser des questions au sujet des restrictions des contacts sociaux mises en place la semaine passée par les autorités pour affaiblir l'épidémie de coronavirus en Belgique.

Ces autorités ont notamment annoncé qu'on ne pouvait plus avoir qu'un seul contact rapproché. Mais est-ce pour tout le foyer ou pour chaque membre du foyer ?

La réponse est que CHAQUE membre du foyer peut avoir un contact rapproché MAIS on ne les reçoit pas en même temps.

Un enfant de – de 12 ans entre en ligne de compte dans les contacts rapprochés. Donc si vous avez une amie qui vient, elle ne peut pas venir avec son enfant.

Enfin quand on vit seul, on peut avoir deux contacts : un contact rapproché, qu’on prend dans ses bras. Un autre avec gestes barrière. Et sachez que les aides ménagères, aides soignantes etc, ne sont pas comptés comme des contacts. Les professionnels sont acceptés en plus.