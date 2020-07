Coronavirus - Chiffres d'aujourd'hui: la hausse continue, le nombre d'hospitalisations reste faible

(c) AFP

Le nombre moyen d'infections au coronavirus en Belgique est passé à 347,1 par jour entre le 20 et le 26 juillet, selon la mise à jour mardi des données du tableau de bord de l'Institut de santé publique Sciensano. Cela représente une augmentation de 77% par rapport à la semaine précédente.

La hausse de nouveaux cas est hétérogène d'un point de vue géographique, certaines localités sont fort touchées alors que d'autres le sont peu voire pas du tout.

La ville d'Anvers, où un couvre-feu entre 23h et 6h du matin est entré en vigueur hier soir, est très affectée par le rebond épidémique. La capitale le sera-t-elle bientôt à son tour ? "Je pense qu'une situation similaire à Anvers n'est plus très loin", a déclaré Kenneth Coenye, le médecin en chef des Cliniques Saint-Jean à Bruxelles, mercredi soir lors de l'émission Terzake sur la chaine flamande Canvas. "Nous réalisons environ 500 tests par semaine dans notre hôpital. Les derniers dix jours, nous avions environ 6,8% de résultats positifs. C'est bien plus que fin juin. Nous avions alors 0,8% de tests positifs. Ce qui était alors environ la moyenne nationale", a fait part M. Coenye.

Le nombre total d'infections confirmées par un test en Belgique depuis le début de l'épidémie s'élève maintenant à 67.335.

Le nombre d'admissions à l'hôpital reste relativement stable avec 17,7 par jour.

En ce qui concerne la mortalité, une baisse est constatée de 16% dans la moyenne quotidienne, soit environ 2,3 décès par jour.