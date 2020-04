Coronavirus: combien de cas confirmés par commune en Wallonie?

(c) Belga

Le coronavirus en Wallonie présente des différences géographiques au regard du nombre de cas confirmés. Le Brabant wallon est la province la moins touchée, celle de Liège ls plus affectée. On observe aussi des écarts notables entre communes comme le montrent les chiffres collectés par l'institut de santé publique belge, Sciensano. Ces chiffres sont à prendre avec précaution. Ils concernent uniquement les cas confirmés, c'est-à-dire les personnes qui ont été testés positivement au virus SARS-Cov-2. De nombreuses autres présentant des symptômes de la maladie Covid-19 ont été invités à rester chez eux sous surveillance de leur médecin traitant. On ne sait pas si ces personnes ont/ont eu le coronavirus ou pas. Par ailleurs, il faut évidemment tenir compte de la population de la commune. Certaines communes dépassent les 100.000 habitants là où d'autres en compte à peine quelques dizaines de milliers.

CORONAVIRUS EN WALLONIE: CAS CONFIRMÉS PAR COMMUNE