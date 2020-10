Coronavirus: comment expliquer qu'il y a bien plus de cas en Wallonie et à Bruxelles?

Sur la carte géographique des contaminations, la différence entre le nombre de cas entre les différentes régions saute aux yeux. En effet, il y a beaucoup plus de cas actuellement en Wallonie et à Bruxelles qu'en Flandre. Nos reporters Halima Moane Sahli et Christophe Hertecant tentent d'expliquer ce phénomène.

La frontière linguistique semble correspondre à une frontière sanitaire. Selon, les derniers chiffres, la Wallonie comptabilise le plus de cas confirmés de covid 19, soit 16.600, devant Bruxelles (6.165 cas), et ensuite la Flandre qui en compte 12.079. Pourquoi une telle flambée de cas dans le sud du pays alors que la Wallonie est la région la moins dense du pays ? Impossible d’y répondre précisément, mais quelques hypothèses circulent.

Premièrement, la date de la rentrée des classes pourrait avoir joué. "Du côté francophone, on est rentré une semaine avant la Flandre, rappelle Catherine Linard, géographe de la santé à l'université de Namur. Il y a aussi le fait que les universités francophones sont toutes rentrées en code jaune alors qu'une partie des universités flamandes sont rentrées en code orange". Notamment à Hasselt, Anvers et Gand, où la rentrée en code orange impliquait seulement 20% des cours en présentiel.

Cette hypothèse est étayée par le fait que dans le Brabant wallon, la tranche d'âge des 20-30 ans est trois fois plus touchée que la même tranche d'âge dans le Brabant flamand.

Autre piste d'explication: certains discours d'experts plus banalisants côté francophone. "Dans les régions où il y a des discours qui minimisent l'importance de l'épidémie ou la sévérité de l'épidémie, on constate qu'il y a plus de cas et parfois aussi plus de décès, explique Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral contre le coronavirus. C'est d'ailleurs rapporté par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé)".

Résultat, des citoyens pourraient se montrer moins prudents dans le sud du pays. Si les chiffres dans l'absolu sont plus élevés en Wallonie, les cas de contamination sont en augmentation partout dans le pays, en Flandre y compris. D'après l'institut de santé publique, Sciensano, dans quelques semaines, le bilan sanitaire pourrait s'équilibrer et être plus homogène dans le pays.