Coronavirus: comment nettoyer vos fruits et légumes en évitant tout risque d'intoxication?

Les centres antipoison signalent de nombreux accidents domestiques et intoxication en lien avec le Covid-19. Par crainte d'être contaminées, des personnes nettoient leurs fruits et légumes avec des produits désinfectants. Ces comportements sont très dangereux et entraînent des intoxications. Voici quelques conseils pour débarrasser vos denrées d'un éventuel virus sans aucun risque.

Au magasin

On évite de tâter les fruits et légumes pour les choisir. On choisit avec les yeux. Il est important de ne toucher que ce dont vous avez réellement besoin, surtout s'il s'agit de denrées alimentaires non emballés, comme le précise l'Agence fédérale de sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca°.

A la maison

Ensuite, à la maison, la recommandation, c’est de laver ses fruits et légumes à l’eau du robinet. On ne nettoie pas ses denrées avec du produit désinfectant ou de la javel. Ce type de comportements est très dangereux, le centre antipoison fait face à de nombreuses intoxications.

Après le lavage de vos fruits et légumes à l'eau, il suffit de les essuyer avec de l’essuie-tout. Cette action mécanique permet d'éliminer l’éventuel virus.

Vous pouvez aussi laisser de côté vos fruits et légumes reposer quelques heures si vous craignez le risque de contamination. Le docteur Yves Van Laethem nous confirme cependant qu'il y a très peu de risques de contamination avec les aliments.

Enfin, si vous faites le choix de cuire vos aliments, plus aucun problème. La cuisson tue systématiquement le virus.

