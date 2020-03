Comment faire durant cette période de confinement pour travailler à distance tout en surveillant ses propres enfants privés d'école ? "Moi j'ai 4 enfants entre 5 et 12 ans, donc j'ai aussi parfois des problèmes pour le moment car je travaille à domicile", précise d'emblée Hermina Van Coillie, conseillère en télétravail, invitée du RTL info Bienvenue ce mardi.

Le plus important, c'est "la structure temporelle. Quand va-t-on travailler ? Normalement on travaille entre 8h et 17h. Mais maintenant, avec les enfants, c'est plus complexe. Donc ce qu'on conseille, c'est de bien communiquer avec ses collègues et son employeur et de lui demander de la souplesse horaire, pour travailler par exemple pendant les siestes, ou le soir quand les enfants dorment".

Où travailler ? "Idéalement, le bureau, mais si ce n'est pas possible, il faut trouver un endroit calme. Ça peut être la cuisine, mais moi par exemple j'utilise mon lit, parce que c'est là le plus calme et que je peux fermer la porte. Quant aux enfants, ce matin par exemple, je leur ai demandé de rester très calme pour qu'on puisse travailler mon mari et moi. Ils participent et je leur donne des tâches".

En théorie, on doit travailler autant d'heures, mais vu les circonstances actuelles (des enfants présents, parfois en bas âge), il faut compter sur la compréhension des employeurs. "Je leur conseille de se concentrer sur les résultats, et de compter sur le fait que tout le monde va faire tous les efforts possibles".

Au niveau de la communication, "il existe Skype, Teams, des outils pour communiquer de manière plus riche. Il faut créer des groupes supplémentaires et encourager l'usage de WhatsApp par exemple". C'est donc "le moment de demander un ordinateur portable à son employeur". N'oubliez pas "de téléphoner pour parler du travail, mais aussi pour prendre des nouvelles, car certains collègues sans enfant et sans partenaire peuvent se sentir seuls".

