Coronavirus dans les maisons de repos en Wallonie: voici les derniers chiffres

L'AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) informe des principaux chiffres et des grandes tendances en ce qui concerne les structures d’hébergement en Wallonie (Maisons de repos, maisons de repos et de soins, structures handicap et santé mentale).

En Wallonie, pour 1214 centres d’hébergements (handicap, santé mentale …) et 602 maisons de repos, en date du 5 novembre 2020 (chiffres consolidés), on dénombre :



253 établissements avec au moins 10 cas confirmés (71 pour le secteur du handicap, 5 en santé mentale, 177 dans les établissements pour aînés)

- 113 dans le Hainaut

- 90 à Liège

- 27 pour la Province de Namur

- 13 dans le Luxembourg

- 10 dans Brabant wallon





7250 cas confirmés parmi les résidents et 4200 membres du personnel écartés



Les chiffres uniquement pour les maisons de repos:

En Wallonie, on dénombre 602 maisons de repos et maisons de repos et de soins. Environ 40.000 personnes y travaillent et 50.000 résidents y sont pris en charge.

En date du 5 novembre 2020 (chiffres consolidés), on dénombre :

• 177 clusters 10, à savoir 10 cas confirmés

• Soit 4 dans le Brabant wallon, 80 dans le Hainaut, 65 à Liège, 10 dans le Luxembourg et 18 à Namur

• 5195 cas confirmés parmi les résidents

• 2570 membres du personnel écartés