Coronavirus - de nouvelles antennes mobiles de vaccination en Wallonie: où et quand seront-elles accessibles?

De nouveaux lieux de vaccination vont ouvrir en Wallonie, dans la région de Verviers, dans le Hainaut et en province de Luxemboug, notamment.

Quatre nouvelles antennes de vaccination vont ouvrir en début de semaine en Wallonie, entre autres une antenne mobile qui sillonnera la région de Verviers dès lundi et une autre qui investira le centre de Mons et ses sites universitaires au fil des prochains jours, indique samedi le gouvernement de Wallonie. N'importe qui peut se rendre auprès d'une de ces antennes, sans rendez-vous, pour y recevoir une première dose de vaccin contre la Covid-19. De nouvelles dates de passage sont prévues au moment indiqué pour la seconde dose.



Des vaccins Pfizer-BioNTech (deux doses) et Janssen (Johnson & Johnson, une seule dose mais réservée aux plus de 41 ans) seront disponibles. Les nouveaux lieux de vaccination "seront installés à proximité de plusieurs établissements d'enseignement supérieur et dans quelques communes dont le taux de couverture vaccinale peut encore être augmenté, y compris dans certaines communes qui ont été sinistrées par les inondations de juillet dernier", précise le gouvernement.

Où sont installées ces nouvelles antennes de vaccination?

Du côté de Verviers, il s'agit d'une antenne mobile qui sera successivement, du lundi 20 au samedi 25, à Plombières, Verviers, Waimes, La Reid (Theux), Malmedy puis Dison.

En province du Luxembourg, une "vaccimobile" débute sa tournée lundi avec Marloie et Tellin, et poursuit durant 3 semaines, à travers, entre autres, Arlon, Barvaux, Virton, Saint-Hubert, Marche ou encore Bastogne.

Dans le Hainaut, une antenne mobile sera vendredi et samedi sur la Grand-Place de Mons, et le reste de la semaine sur les campus de la FUCaM ou de la Plaine de Nimy.

Il y aura également une nouvelle antenne fixe dès mardi à l'Université de Namur, dans le bâtiment de l'Arsenal. Il devrait y avoir bientôt d'autres initiatives locales, entre autres dans la région de Charleroi.