Coronavirus - nouvelles mesures: peut-on réserver des vacances à l'étranger pour la Toussaint?

De nouvelles mesures entreront en vigueur dès aujourd'hui/vendredi et seront d'application jusqu'au 19 novembre, a annoncé vendredi le Premier ministre Alexander De Croo lors d'une conférence de presse convoquée pour détailler les mesures prises en comité de concertation jeudi soir. Voici les mesures qui ont été prises.

Les chiffres de contamination progressent de manière exponentielle et la tension devient de plus en plus forte dans les hôpitaux. Face à cela, peut-on encore réserver ses vacances à l'étranger? Le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, s'est exprimé à ce sujet au cours de la conférence de presse tenue ce vendredi. "Nous sommes 11 millions et demi de citoyens dans notre pays. On vient de prendre des mesures supplémentaires mais il est bon de rappeler les mesures qui ont été déjà prises. Je pense notamment aux rassemblements, limités à 4 personnes maximum en dehors de la bulle familiale. Moi-même j'espérais pouvoir prendre la semaine de la Toussaint, je vais annuler tout ce que j'ai prévu à l'étranger pour le moment", a-t-il précisé.

De son côté, Alexander De Croo a rappelé que des règles étaient en vigueur dans beaucoup de pays. "Il faut limiter au maximum ses contacts. Donc si on le fait, c'est limité avec des gens qui vivent sous le même toit. Je pense que la règle du bon sens est la plus importante sur cette question-là", a indiqué le Premier ministre.

