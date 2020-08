La crise du coronavirus a impacté le budget de milliers de ménages: certains ignorent qu'ils ont droit aux allocations familiales

La crise sanitaire a sérieusement impacté le budget des ménages. En Wallonie, la Région rappelle que des aides complémentaires existent. elles s'ajoutent aux allocations familiales versées chaque mois.

Chaque mois, 530.000 familles wallonnes touchent des allocations familiales. 156.000 ménages bénéficiaient déjà d'aides complémentaires au 31 décembre 2019. Mais avec la crise sanitaire, on estime que 150.000 autres seraient en droit de bénéficier de cette forme de soutien pour autant qu'elles répondent aux conditions.

Le problème c'est que beaucoup l'ignore, d'où la campagne de communication lancée par la Région via les caisses d'allocations familiales.

Ces aides peuvent varier de 30 à 83€ /mois en fonction des cas et des régimes auxquels on dépend (enfant né avant ou après janvier 2020). Il faut évidemment prouver la perte de rentrées et ne pas dépasser un plafond de revenus de quelques 31.603€ bruts/an.

Une procédure familiale

Françoise Abad Gonzales, directrice générale FAMIWAL, la caisse publique wallonne d'allocations familiales décrit le procédé: "Les conditions d'accès ne sont pas différentes, mais la seule chose, c'est qu'ici, on interpelle des familles qui auparavant n'avaient pas ce droit, parce que ce n'était pas une famille monoparentale, parce que les revenus du ménage dépassaient les plafonds autorisés. Et donc, ici, ce qu'on fait vraiment, c'est attirer leur attention, parce qu'on sait que ces familles de travailleurs se sont retrouvées en chômage économique et que cela veut dire, qu'ils ont peut-être dû faire face à une perte de revenu conséquente. Si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous. On va vérifier ensemble si vous ne vous retrouvez pas sous le plafond."

Depuis le 1er juillet, la procédure est simplifiée. Une fois, le dossier validé, l'aide sera immédiate. Une aide rétroactive puisqu'on remonte au début de la crise. Le principe est d'aider les familles qui connaissent des difficultés aujourd'hui.