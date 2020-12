Des professionnels de l'esthétique organisent une marche funèbre symbolique jusque la commune du Premier ministre

Des représentants de différents métiers de contact organisent dimanche une marche funèbre symbolique du parking C au Heysel vers Brakel, où vit le Premier ministre Alexander De Croo.



Selon l'organisatrice, Nathalie Vanhaesendonck, diverses fédérations professionnelles flamandes et francophones se rendront au Heysel. Représentant des salons de coiffure, de beauté, de tatouage, etc., elles estiment que la décision de fermer leurs établissements n'était pas basée sur les données des contaminations. Le rendez-vous est fixé à 13H sur le parking C.

Après plusieurs prises de parole, le cortège de voitures prendra la direction de Brakel vers 14H. Un gerbe de fleurs sera déposée non loin du domicile du Premier ministre, mais sa rue sera quant à elle fermée à la circulation. L'organisation précise qu'il s'agit d'un événement apolitique et met en garde contre toute récupération.

