Coronavirus - Deux enfants testés positifs lors d'un camp d'été: 86 participants en quarantaine

Quatre-vingt-six enfants et moniteurs qui participaient à un camp d'été à Assenede (Flandre orientale) ont été placés en quarantaine après la découverte de deux cas positifs au Covid-19 parmi les participants, a-t-on appris vendredi auprès de l'administration communale.

Il s'agit d'enfants évoluant tous dans la même "bulle" et qui ne présentaient aucun symptôme de la maladie. La commune a immédiatement activé le traçage des contacts qu'ont eux ces enfants pour éviter une propagation des contamination au nouveau coronavirus. Le camp sportif avait débuté lundi et se tenait dans le hall communal des sports d'Assenede. Au total, 86 enfants et accompagnateurs ont été placés en quarantaine, qu'ils devront respecter jusqu'au lundi 7 septembre. La moitié d'entre eux, âgés de plus de 6 ans, devront subir un nouveau test, une mesure qui ne s'applique pas aux moins de 6 ans.