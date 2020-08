Coronavirus - Deux pour cent des voyageurs revenant d'une zone rouge contaminés, selon Van Gucht

(Belga) Deux pour cent des vacanciers revenus d'une zone rouge se sont avérés positifs au nouveau coronavirus, indique le virologue Steven Van Gucht dans une interview publiée dimanche dans De Zondag.

Le porte-parole interfédéral Covid-19 signale que "sur 1.200 personnes de retour d'une zone rouge testées, 22 étaient infectées par le coronavirus. Cela représente 2%, ce n'est pas beaucoup mais ce n'est pas rien non plus". Ce pourcentage fera l'objet d'une analyse plus approfondie dans les prochaines semaines. Steven Van Gucht confie en outre son grand espoir qu'un vaccin contre le virus permettra de revenir à une société plus normale, même si le virologue ne pense pas que les vaccins stopperont complètement le coronavirus. La plus grande menace pour l'avenir est, selon lui, la lassitude du coronavirus. "Je crains que le soutien de la population ne disparaisse. Vous allez entendre plus de voix qui doutent, qui disent que tout ceci n'est pas si grave (...). En tant que gouvernement, vous pouvez soutenir et installer des règles, et les faire appliquer, mais c'est notre propre comportement qui fait la différence. Nous devons également prendre garde à un surplus d'informations sur le coronavirus dans les médias. Les gens pensent parfois 'encore ces virologues' et je peux parfaitement le comprendre", conclut M. Van Gucht. (Belga)