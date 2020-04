Coronavirus: "Doit-on laver les pattes de son chien après la promenade ?", se demande Christine

RTL info répond à vos questions sur le coronavirus depuis plus d'un mois. Nous en recevons chaque jour via le bouton orange Alertez-nous.

Christine se pose la question suivante: "Doit-on laver les pattes de son chien après la promenade ?"

C’est une question que beaucoup de vétérinaires reçoivent en ce moment. Et certains tirent la sonnette d’alarme parce que trop d’animaux ont été brûlés par de la javel. D’abord on rappelle que les chats et chiens ne transmettent par le coronavirus à l’homme. Par contre dans leur balade ils peuvent être amenés à rencontrer le virus avec leurs pattes ou leur fourrure.

Il y a un groupe de travail en Belgique qui est chargé d’évaluer le risque Covid 19, pour les animaux. La recommandation c’est d’appliquer des règles d’hygiène classiques : quand vous rentrez de balade, vous nettoyez les pattes de votre chien avec de l’eau savonneuse, tout simplement. On se lave les mains après avoir caressé son animal, manipulé sa gamelle ou sa litière, et on évite les contacts rapprochés. Pas de bisou en ce moment, c’est mieux par mesure de précaution.

On voit que certaines espèces peuvent quand même contracter le coronavirus ?

Ça reste rare, mais les félidés peuvent l’attraper. C’est-à-dire les chats mais aussi les fauves. Au zoo du Bronx, à New York, tous les grands fauves ont été testés positifs au coronavirus. Des tigres mais aussi des lions. C’est un soigneur qui les a contaminés, alors qu’il était asymptomatique.

Les fauves, eux, ont développé des symptômes de toux, mais ils vont mieux. D’après Etienne Thiry, grand expert belge en la matière et qui dirige le Risk Assessment Group Covid-Animals, on peut considérer que les animaux qui peuvent contracter le virus sont les chats, les fauves, les furets et les hamsters dorés. Les chiens, eux, sont moins réceptifs. Attention, ces cas restent rares et c’est bien l’homme qui contamine l’animal, pas l’inverse.